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الحريري: لا علاقة لاستقالة نادر بالانتخابات

19
MAY
2018
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كتبت "البناء":

 بقي استبعاد مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري يثير التساؤلات والشكوك حول دور السعودية في ذلك، وقال الحريري أمس، خلال اجتماع المكتب السياسي لتيار المستقبل في بيت الوسط: «نادر الحريري ليس فقط أخي، إنه دمي، وقصته لا علاقة لها بموضوع الانتخابات. أما أحمد الحريري فهو أنا»، ما يؤكد بأن إقالة نادر الحريري جاءت بقرار سعودي ولأسباب سياسية وليس بقرار من الحريري بسبب نتائج الانتخابات. الأمر الذي يدعو للتساؤل عما إذا كانت إقالة نادر الحريري مؤشراً على اقتراب الحريري من السياسة السعودية وابتعاده عن الرئيس عون في المرحلة المقبلة!

وأكد وزير الثقافة الوزير غطاس خوري أن «نادر الحريري كان يريد التنحّي ولا علاقة له بما حصل مع تيار المستقبل»، مشيراً الى أن «أي أحد إن كان نادر أم غيره نعمل بتوجيه من رئيس الحكومة سعد الحريري. والاتفاق تمّ لأن هناك توجهاً سياسياً أخذه تيار المستقبل». كما نوّه الى أن «الحريري سيتعامل مع رئيس الجمهورية بالفعالية نفسها لصالح البلد اذا سمي رئيساً للحكومة»، موضحاً «اننا نتعامل مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أنه قوة سياسية في البلد وأنه فاز بالانتخابات النيابية».

البناء
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