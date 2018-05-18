living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العلاقة بين العهد ورئاسة الحكومة ثابتة

18
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نادر الحريري لم يقل بل استقال، نادر لم يكن بحصة سعودية ولا فدية عربية، هذا ما يؤكده الوزير غطاس خوري ، الذي شدد على ان ان ما قام به الاخير كان خيارا شخصيا ولا يشبه ما حصل من اقالات كان الرئيس سعد الحريري وضعها في وقت سابق في اطار المحاسبة ضمن التيار الازرق

استقالة نادر الحريري التي تزامنت مع الضغوطات العربية والاميركية الجديدة، طرحت تساؤلات عن مستقبل شراكة الرئيس الحريري مع العهد والتيار الوطني الحر 

سلسلة التغيرات داخل بيت الوسط ترافقت مع اللقاء الذي فشلت الوساطات لعقده سابقا فهل يمكن القول ان لقاء حريري جعجع اعاد المياه الى مجاري حليفي 14 اذار 

اعادة قنوات التواصل مع القوات اللبنانية بعد القطيعة الطويلة تعود في ظل الحديث عن فرضها سعوديا بصفة جعجع المعتمد الاول فهل هي ضغط على خيارات الرئيس الحريري المستقبلية 

وعن العلاقة مع الاشتراكي، بعد كلام العيار الثقيل من نوع: لو يتحل عن تيار المستقبل يا وليد بك: يكتفي خوري بالاشارة الى ثبات العلاقة رغم التباين حول التفاصيل.

كل التغيرات الاقليمية التي ترافقت مع تغييرات في تيار المستقبل تعيد الى الواجهة مجددا مستقبل سياسة النأي بالنفس وربط النزاع مع حزب الله فهل من اعتكاف واعادة تموضع داخلية 

سياسة الرئيس الحريري لن تتغير هذا ما يؤكده خوري الذي رأى ان كل ما حصل في تيار المستقبل لم يكن سوى مراجعة لكل الاداء الحزبي والسياسي لفريقه الداخلي واصفا اياه بالامر الطبيعي .

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout