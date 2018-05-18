العلاقة بين العهد ورئاسة الحكومة ثابتة

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نادر الحريري لم يقل بل استقال، نادر لم يكن بحصة سعودية ولا فدية عربية، هذا ما يؤكده الوزير غطاس خوري ، الذي شدد على ان ان ما قام به الاخير كان خيارا شخصيا ولا يشبه ما حصل من اقالات كان الرئيس سعد الحريري وضعها في وقت سابق في اطار المحاسبة ضمن التيار الازرق

استقالة نادر الحريري التي تزامنت مع الضغوطات العربية والاميركية الجديدة، طرحت تساؤلات عن مستقبل شراكة الرئيس الحريري مع العهد والتيار الوطني الحر

سلسلة التغيرات داخل بيت الوسط ترافقت مع اللقاء الذي فشلت الوساطات لعقده سابقا فهل يمكن القول ان لقاء حريري جعجع اعاد المياه الى مجاري حليفي 14 اذار

اعادة قنوات التواصل مع القوات اللبنانية بعد القطيعة الطويلة تعود في ظل الحديث عن فرضها سعوديا بصفة جعجع المعتمد الاول فهل هي ضغط على خيارات الرئيس الحريري المستقبلية

وعن العلاقة مع الاشتراكي، بعد كلام العيار الثقيل من نوع: لو يتحل عن تيار المستقبل يا وليد بك: يكتفي خوري بالاشارة الى ثبات العلاقة رغم التباين حول التفاصيل.

كل التغيرات الاقليمية التي ترافقت مع تغييرات في تيار المستقبل تعيد الى الواجهة مجددا مستقبل سياسة النأي بالنفس وربط النزاع مع حزب الله فهل من اعتكاف واعادة تموضع داخلية

سياسة الرئيس الحريري لن تتغير هذا ما يؤكده خوري الذي رأى ان كل ما حصل في تيار المستقبل لم يكن سوى مراجعة لكل الاداء الحزبي والسياسي لفريقه الداخلي واصفا اياه بالامر الطبيعي .