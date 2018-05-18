إنجازٌ علميٌ لـ جامعة AUST في الطب الجِنائي

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هي سابقة علمية في عالم الطب الجنائي والفحوص المخبرية الجنائية والوراثية سجلت للتاريخ في سجل مختبرات كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST في الأشرفية، إنجاز يدّل على مدى تقدم مختبرات هذه الكلية سواء من حيث المعدات أم من حيث الخبرة في التعاطي مع نوعية الجرائم، ما جعلها تعتمد رسميا من قبل وزارت عدة بالتعاون مع مديرية الأمن العام اللبناني



إذا، ما هو الإنجاز العلمي الجديد الذي أستند إليه لمعرفة هوية الجثث؟



تفاصيل دقيقة ومتطورة شرحها الخبير في الحمض النووي الجنائي ومستشار الأبحاث العلمية في جامعة AUST الدكتور عصام منصور



ما جرى في التحقيق بهذه الجريمة كان التنسيق بين المعنيين في الأمن العام اللبناني وخبراء الحمض النووي الجنائي وهو يضاهي ما يحصل خلال أكبر التحقيقات في العالم.