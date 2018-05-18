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من سيكون نائب رئيس مجلس النواب المقبل؟

18
MAY
2018
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ليس السؤال اليوم : من سيكون رئيس مجلس النواب المقبل؟ فالامر محسوم : بري عائد وبغالبية الاصوات! ولكن من سيكون نائبه؟ هنا اساس الموضوع.

حتى الساعة،وقبل ان تهب رياح التسوية، الحديث يدور عن معركة ديمقراطية بين مرشحين : الاول مرشح القوات انيس نصار والثاني مرشح تكتل لبنان القوي الذي لم يعلن بعد، لكن اسمين برزا ولو اعلاميا : ايلي الفرزلي والياس بوصعب:

اما الاسم االثاني الذي تم التدول به اعلاميا ايضا، الياس بوصعب المتواجد خارج البلاد، فاكد في اتصال مع ال او تي في ان القرار هو لتكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الثلاثاء، وقال :"الاكيد انه سيكون هناك اجماع داخل التكتل حول كل القرارات التي سيتخذها بكل الاستحقاقات المقبلة".

المهم ان يصدر كلام واضح من الحريري بمسألة دعم مرشح القوات من عدمها، قال الفرزلي فسألنا مصادر رفيعة في تيار المستقبل فاتى الجواب ان المستقبل مش ماشي بالفرزلي ولا قرار حتى الان بتسمية مرشح القوات".

هل "تساوم " القوات على اسم انيس نصار، بمعركة نيابة رئاسة المجلس لتحصيل منصب اخر او حقائب ما بمعركة تنتهي بتسوية ، نسال نصار:

وبانتظار مفاوضات الساعات الاخيرة وما يصاحبها من "اخذ ورد" ، وقرار تكتل لبنان القوي وحسم الحريري الموقف وموقف جنبلاط ، فالامر الوحيد المحسوم حتى الساعة : الجلسة في 23 ايار وبري استاذ البرلمان !

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