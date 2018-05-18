living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يبقى من عمر المجلس النيابي الحالي الممدَد له ثلاث مرات، يومٌ واحدٌ فقط لا غير

18
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إذا حذفنا يومَيْ عطلة نهاية الأسبوع، يبقى من عمر المجلس النيابي الحالي الممدَد له ثلاث مرات، يومٌ واحدٌ فقط لا غير.

وفي انتظار التسلُم والتسليم بين "آخِر مجلس أكثري" و "أول مجلِس نسبي" يرسو المشهدُ على الوقائع الآتية:

أولاً، تأكيدُ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم أنّ مرحلةَ ما بعد الانتخابات ستَشهدُ تشكيلَ حكومةِ وحدةٍ وطنيةٍ جديدة، في موقفٍ يضع حداً لسلسةٍ لامتناهية من التأويلات غير المستنِدة إلى وقائع أو حقائق.

ثانياً، ثباتُ العلاقة بين العهد ورئاسة الحكومة، وتالياً بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، على عكسِ ما ذهب إليه البعض بُعيد اللقاء الذي جَمع سعد الحريري بسمير جعجع، الذي أعلن اليوم الاتجاهَ إلى تسمية الحريري، من دون أن يكشِفَ جديداً حول مضمون الصفحة الجديدة بين الجانبين.

ثالثاً، في مقابل الوضوح المحيط بإعادة انتخاب رئيس المجلس النيابي، غموضٌ يَكتنف موقعَ نائب الرئيس. فالرئيس نبيه بري أكد انتخابَ مَن يسميه "تكتل لبنان القوي" الذي ينتظر الثلاثاء لحسم المرشح، في وقتٍ يسود إلتباسٌ حول موقف المستقبل. ففيما كشَف مرشح القوات أنيس نصار أن قيادتَه أبلغته تأييدَ التيار الأزرق له، نفت مصادرُ رفيعة في التيار المذكور للـ otv أن يكونَ الحسمُ قد تم...

وإذا كان من المتوقع أن ينفجرَ المجلسُ النيابي الأربعاء المقبل تصفيقاً للتجديد لبري، وبعدها بوقتٍ قليل فرحاً بنَيل الحكومةِ الجديدة الثقة، وفَق ما يتمنّى الجميع، تصفيقٌ حار وطويل لَقِيَه فيلم المخرِجة نادين لبكي في cannes، على أمل أن تُسعفَ لبنان غداً سُعفةٌ ذهبية تكريماً لمواهب وعطاءاتٍ تبقى عنواناً لموقع لبنان ودورِه.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout