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سيزار أبي خليل يطلق دفتر الشروط لاستقدام بواخر الغاز المُسال LNG

18
MAY
2018
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أطلق وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل دفتر الشروط لاستقدام بواخر الغاز المُسال LNG بحضور مدير عام منشآت النفط سركيس حليس في وزارة الطاقة والمياه.

وعرض الوزير ابي خليل في مؤتمر صحافي لدفتر الشروط الفني لمشروع استقدام بواخر الغاز مشيراً ان " الدولة اللبنانية تكبدت 27 مليار دولار منذ التسعينيات لأنها اقامت معامل على الغاز ولم يتم الاستفادة منها عن طريق تشغيلها بالغاز المُسال؛ وذلك بسبب القرارات الخاطئة التي اتخذت على مرّ السنين"، لافتا الى ان " 96 شركة سحبت دفاتر الشروط و13 ائتلاف دولي تأهل لخوض المناقصة".

 

وأوضح ابي خليل انه "سيكون أمام الشركات 120 يوماً لتحضير ملفاتها ومن بعدها نقيم العروض ونرفعها الى مجلس الوزراء لتقييمها والموافقة عليها"، مؤكدا ان "دفتر الشروط يسمح بوجود فائز أو أكثر بحسب المواقع"، مشيرا الى ان "مشروع اقامة المحطات متلازم مع خط غاز ساحلي سوف يشكل العامود الفقري لتوزيع الغاز على مصانعنا"، مشددا على اننا "نحمل مشروع بناء الدولة وتطبيق القانون ولمنشآت النفط قانونها الخاص".

 

من جهة ثانية أعلن الوزير ابي خليل عن تصديق مناقصة إنشاء مجمع نفطي دولي في منشآت النفط في طرابلس سوف يكون من الاكبر على شاطىء المتوسط حيث فازت به شركة Rose Neft الروسية العملاقة والذي سيشكل مخزوناً دولياً استراتيجياً هاماً للدولة اللبنانية.

 

وختم قائلاً: نحمل مشروع بناء الدولة وتطبيق القانون ولمنشآت النفط قانونها الخاص
والدعوة من بعض الأطراف لتجاوز القانون جريمة، ونحن حراس الدولة ونتبع القوانين ولا نسمح بتجاوزها ".

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