رئيس الجمهورية رأس اجتماع المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا: تدابير امنية وتوصية بتنفيذ مشاريع انمائية في البقاع وبعلبك

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عرض المجلس الاعلى للدفاع في اجتماع عقده بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الاوضاع الامنية في البقاع عموماً وبعلبك خصوصاً، وقرر اتخاذ التدابير الامنية اللازمة لتعزيز الامن فيها، كما اوصى مجلس الوزراء تنفيذ المشاريع الانمائية الخاصة هناك.



وكان المجلس انعقد عند الثالثة من بعد الظهر برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزير المالية علي حسن خليل، ووزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير العدل سليم جريصاتي، ودعي ايضاً مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، وقادة الأجهزة الأمنية: قائد الجيش العماد جوزف عون، مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، أمين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن سعدالله الحمد، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن أنطوان منصور، رئيس فرع المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد خالد حمود. وحضر أيضاً مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.



اللواء الحمد

وبعد انتهاء الاجتماع، ادلى الأمين العام للمجلس اللواء الركن سعد الله الحمد، بالبيان التالي:

"بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعاً عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة الواقع فيه 18 ايار 2018، ترأسه فخامته وحضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والداخلية والبلديات، والعدل.

ودُعي الى الاجتماع كل من: قائد الجيش، ومدعي عام التمييز، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وقادة الاجهزة العسكرية والامنية.

وبعدما عرض وزير الداخلية والبلديات وقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي الاوضاع الامنية في منطقة البقاع، ولا سيما في منطقة بعلبك، تقرر اتخاذ القرارات والتدابير الامنية اللازمة.



كما اوصى المجتمعون ان يقرّ مجلس الوزراء تنفيذ المشاريع الانمائية الخاصة بمنطقة البقاع عموماً وبعلبك خصوصاً.

وابقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا ًللقانون."

وكانت سبقت الاجتماع خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء.