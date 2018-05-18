الآباتي أبو جودة يرعى حفل افتتاح  معرض المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة

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برعاية رئيس عام الرهبانية الأنطونية المارونية الآباتي مارون أبو جودة وحضوره، افتتح المعهد الفني الأنطوني في منطقة الدكوانه معرضه للأشغال اليدويَّة الحرفيَّة والليموج وغيرها، وذلك ضمن قائمة الاحتفالات بالسنة العاشرة لتأسيسه بحضور مدير المعهد الأب الأنطوني شربل بو عبود، قائد الجيش اللبناني، مُمثَّلا بالعميد علي قانصوه المدير العام لمديرية التوجيه، اللواء عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي مُمثلا بالعميد فرانسوا رشوان، العميد أنطوان منصور مدير المخابرات مُمثلا بالعميد الركن كليمن سعد مدير المخابرات في جبل لبنان، الملحق الثقافي الإيطالي في لبنان إدواردو كريزافولي، المدير العام سهيل أبو سمرا، الأب طوني بو يمين أمين السرّ الخاص لقدس الأب العام، الأخت جوزفين مطر، رئيسة مستشفى دير الصليب وجمهور ديرها، أساتذة المعهد وطلابه، بالإضافة إلى فعاليات إعلاميَّة وثقافيَّة.



المحطة الأولى من حفل افتتاح المعرض كانت في كنيسة مار روحانا الكائنة في المعهد.



وبعد النشيد الوطني، ألقت الآنسة لميا الدويهي كلمة ترحيب وتعريف قالت فيها:" مسا الآب خالق الجمال، والإبن منبع الجمال، والرُّوح مُحيي ومُجدِّد الجمال، مسا الحضور الجميل الحاضر معنا اليوم لإفتتاح معرضنا المُشعّ بالجمال، نرحب بكم في هذا المعرض الذي أقيم تحت إشراف السيِّدة ريتا نصر، وبإدارة معهدنا الكريم، بأنامل سيِّدات وجدوا بالأشغال اليدويَّة مجالا للتعبير عن ذاتهم ولإختبار مواهب بتعكس جماليات بروحون، انبثقت تباعًا وظهرت بين إيدَيون روائع بتحاكي العين وبتدغدغ النَّفس".



بعد ذلك، جرى عرض فيلم وثائقي عن "نشاطات المعهد العابق بالجمال، المُنفتح على كل جديد، الحاضن للمواهب والمُشجِّع إلها، المُكتمل بإرادة مديرو ومُساعديه، والحاضر دائمًا وأبدًا لتلقُّف أسمى ما تحويه نفس الإنسان: «الفنون» التي ترتقي بالإنسان نحو الخالق مصدر الكل، هوِّي اللي «بهِ كان كلّ شيء ومن دونِه لم يكن أيّ شيء»."



أعقبت الفيلم كلمة تلاها الأب شربل بو عبُّود جاء فيها:" بينما تقرع طبول الحرب وسفارات الإنذار تنذر بالأسوأ، وفيما تنهار القيم والأخلاق العامة وفيما تغيب الشفافية والمحبة، يواصل معهدنا الفني الأنطوني نثر الفن عبيرا في وطن الرسالة لبنان ورسم أفقه بشفير الإبداع وبألوان غروب الشمس الحمراء المتراخية على بحره والمنسدلة على جباله...



يقول الفيلسوف الكبير أريسطو: «المحسوس شرط للمعقول» لهذا يمكن للفن أن يأخذ مادته من المحسوسات البيئية ويحاكيها. والفن الحقيقي، أيضًا بحسب أريسطو، هو الذي يعمل على تنقية الروح من الشوائب والغرائز عن طريق عملية تطهير تصحبها مشاعر اللذة والانتعاش التي تسمو بالنفس الى المراتب العليا في البناء الأخلاقي .



إنه العام العاشر للمعهد وبه نطفئ شمعة ونضيء أخرى من عمره الفتي وبه تشتعل مسيرة هذا المعهد من جديد في إنطلاقة قوية وديمومية زاخمة الى أبعاد تغسل الفكر بالإبداع وتعزز القدرات والمواهب الفنية والجمالية التي تحاكي الخالق، مصدر انبثاقها...



أشكر الله أولا على النعم والعطايا التي يفيضها علينا كل يوم فنكتشف غنى عظمته وجمال بهائه الأزلي



أشكر رهبانيتي الأنطونية التي أولتني شرف إدارة هذا المعهد منذ عشر سنوات، حيث وضعنا المدماك الأول مع كوكبة من الأساتذة والأصدقاء، فعلا البنيان وأضحى صرحا فنيا لا مثيل له في لبنان والخارج، يطلق أساتذة ويخرج طلابا في حقل فن الأيقونات والموزاييك والنحت والرسم والليموج وغيرها

أشكر صاحب الرعاية قدس الأباتي مارون أبوجودة الذي شرفنا اليوم بحضوره وبركته علينا في هذا الحفل، إنكم يا قدس الأب العام العين الساهرة على الرهبانية وأبنائها ومؤسساتها وروحانيتها أينما حللتم



قدس الأب العام نعرف فيكم محبتكم للمعهد ولا حاجة لنا بأن نوصيكم به فالرهبانية الأنطونية تميزت عبر الزمن بنشاطها الفني والثقافي والموسيقي وبغيرها من النشاطات التي تنضوي تحت رهبانية عريقة منذ اكثر من ثلاثمة سنة ونيف

أحيي العماد جوزف عون قائد الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية ضباطا وأفرادا ونهدي ثمرة هذا المعرض الى شهداء مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء، الى الجيش الذي حقق انتصارا باهرا في معركة فجر الجرود فأثبت عن جدارته وصلابته في مواجهة الإرهاب والدفاع عن أرض الوطن فلهم منا كل التحية والتقدير والوفاء...



اشكر حضرة العميد علي قانصو مدير التوجيه على محبته وعلى تفانيه في خدمة المؤسسة وخاصة في مديرية التوجيه فكننتم على ارض المعركة في فجر الجرود المثال والأمناء في تأدية الواجب كما واشكر مديرية التوجيه ضباطا وافردا على كل ما يبذلونه في سبيل لبنان فالجيش سياج الوطن وحامي استقلاله



أشكر حضرة السيدة ريتا نصر المسؤولة عن قسم الأشغال اليدوية في معهدنا على تعبها وكدها وعلى تفانيها وذوقها المرهف

أشكر محطة تيلي لوميار ونور سات على تغطيتهما هذا المعرض

أشكر الطلاب وهن سيدات رائدات في المجتمع وفي العمل الاجتماعي على مثابرتهن وعلى ما يقدمن اليوم من ثمار روحية

أدعوكم لمشاهدة جمالية هذا الفن الراقي متمنيا أن تمتعوا نظركم بالألوان الزاهية التي تضفي رونقا وجمالا على النفس والروح معا في هذا المعرض الذي يتكلم عن نفسه ولكم منا كل السلام والمحبة "...

وبعد كلمة مدير المعهد بو عبُّود، كان لنا وقفة ثانية وعرض شريط عن مديريَّة التَّوجيه في الجيش اللبناني، كتحيَّةٍ لأشبالنا الأبطال الساهرين على أرز الوطن وسلامته.

كما وقدم الأب بو عبود هدية تذكارية للآباتي أبو جودة، وبدوره قدم الآباتي أبو جودة ميدالية ذهبية الى ممثل قائد الجيش اللبناني العميد علي قانصوه.



أمَّا المحطة الثانية من حفل الافتتاح فكانت في الطابق العلوي حيث جال الحاضرون في أرجاء المعرض، بعد قص شريط الافتتاح، على وقع أنغام الموسيقى التي تعانق فيها الفن والتراث، ليبحرَ الحاضرون في عمق أكثر من ٣٠٠ قطعة فنيَّة من الليموج والأشغال اليدويَّة والحرفيَّة من انتاج سيِّدات المعهد وطلَّابه تحت إشراف السيِّدة ريتَّا نصر.



الى جانب ذلك، رصدت تيلي لوميار باقة من اللقاءات التي أكدت ان هذا المعرض يهدفُ إلى نشرِ الثقافة الفنيَّة في لبنان وإلى تعزيز العمل اليدوي والمهني والحرفي وتشجيع المواهب الشابَّة على الإنتاج والإبداع وتحويل كلَّ القطع القديمة والغير مُستعملة إلى تُحف فنيَّة مُميَّزة، وتصدَّر المعهد لوحات من التُّراث اللبناني القديم وبعض الأواني الحرفيَّة القديمة من الحجر والخشب. ويعود الفضل في نجاحه الى تكاتف جهود السيدات ومثابرتهن على العمل وعلى ما يقدمن وقدمن من ثمار؛ وقد تجلَّى نجاح المعرض بفضل سهر واهتمام المسؤولة عن قسم الأشغال من جهة وتفانيها وذوقها المرهف من جهة ثانية والمتابعة الحثيثة لإدارة المعهد التي ترعى الفنون على أنواعها