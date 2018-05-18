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طقس "الويك أند" في لبنان.. تحذير هامّ!

18
MAY
2018
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة (فوق معدلاتها الموسمية، 27 درجة على الساحل معدل هذا الشهر) وارتفاع اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة ويحتمل ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.(نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية).وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحالة العامة: كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وشمال شرق مصر تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد حيث تبدأ بالانحسار تدريجيا.

ملاحظة: يرجى الاكثار من شرب المياه والانتباه من خطر اندلاع حرائق حرجية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانا و يحتمل ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

- السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة (فوق معدلاتها الموسمية، 27 درجة على الساحل معدل هذا الشهر) وارتفاع اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة ويحتمل ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.(نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية).

الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء.
- الحرارة على الساحل من 24 الى 36 درجة، فوق الجبال من 22 الى 32 درجة، في الارز من 14 الى 23 درجة، في الداخل من 18 الى 36 درجة.
- الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.
- الانقشاع جيد.
- الرطوبة النسبية على الساحل بين 25 و50%.
- حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 23 درجة.
- الضغط الجوي 759 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:05:37 ساعة غروب الشمس: 19:34 

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