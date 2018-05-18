عناوين الصحف ليوم الجمعة 18 أيار 2018

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الاخبار

السعوديون يبقّون البحصة: ارتحنا من نادر

«بشرى» لبعلبك ـــ الهرمل: مبنى المحافظة في الجرود!



الجمهورية

محاولات لفصل الاستحقاقات عن العقوبات

ماكرون: لن نصبح حلفاء لإيران



البناء

أوروبا تقرّر آليات قانونية لحماية شركاتها ومصارفها من العقوبات الأميركية على إيران

الأسد وبوتين: لإطلاق عملية سياسية تعجّل بانسحاب القوات الأجنبية... بعد الانتصارات



اللواء

محاولة رئاسية لتجاوز العقبات.. ووضع الحكومة على سكة التأليف

«القوات» تنافس التيار على نيابة الرئيس .. وباسيل: الأمر في التكتل لي

L'Orient-Le Jour

Le Liban se hâte d’entrer de plain-pied dans la phase post-législatives

The Daily Star

U.S. warns against Hezbollah Cabinet role