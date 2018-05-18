عناوين الصحف ليوم الجمعة 18 أيار 2018

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الاخبار
السعوديون يبقّون البحصة: ارتحنا من نادر
«بشرى» لبعلبك ـــ الهرمل: مبنى المحافظة في الجرود!
الجمهورية
محاولات لفصل الاستحقاقات عن العقوبات
ماكرون: لن نصبح حلفاء لإيران
البناء
أوروبا تقرّر آليات قانونية لحماية شركاتها ومصارفها من العقوبات الأميركية على إيران
الأسد وبوتين: لإطلاق عملية سياسية تعجّل بانسحاب القوات الأجنبية... بعد الانتصارات
اللواء
محاولة رئاسية لتجاوز العقبات.. ووضع الحكومة على سكة التأليف
«القوات» تنافس التيار على نيابة الرئيس .. وباسيل: الأمر في التكتل لي
L'Orient-Le Jour
Le Liban se hâte d’entrer de plain-pied dans la phase post-législatives
The Daily Star
U.S. warns against Hezbollah Cabinet role