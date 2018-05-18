أسرار الصحف ليوم الجمعة 18 أيار 2018

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الاخبار

دبلوماسي روسي: الحكومة اللبنانية تساهم في حصارنا

أكّدت مصادر دبلوماسية روسية رفيعة المستوى لـ«الأخبار» أن «الاتجاه الذي تتخّذه الحكومة اللبنانية حيال اتفاقية الدفاع المشترك المنشودة، يوحي وكأن لبنان بات جزءاً من حملة الحصار الأميركية على روسيا». وقالت المصادر إن «المماطلة في توقيع الاتفاقية التي باتت جاهزة يدلّ على مدى خضوع الحكومة للضغوط الغربية، في الوقت الذي تقف روسيا إلى جانب قضايا لبنان المحقّة على الساحة الدولية، بدل مبادلة روسيا بالمثل». وأشارت المصادر إلى أن «وزارة الدفاع الروسية قامت بواجباتها كاملة حيال الاتفاقية والخلل الحالي هو في الطرف اللبناني، الذي يعقد الاتفاقات العسكرية مع دول في حلف الناتو، ويتجاهل التزاماته تجاه روسيا»، معبّرةً عن استياء عارم مع المعلومات عن نيّة رئيس الحكومة سعد الحريري تأجيل توقيع الاتفاقية إلى ما بعد تشكيل الحكومة المقبلة. وفي السياق، علمت «الأخبار» أن الجهاز الدبلوماسي الروسي في بيروت، بدأ تحرّكاً يوم أمس لدى بعض القوى السياسية الحليفة لروسيا، بغية حثّها على وضع بند منح وزير الدفاع يعقوب الصّراف إذن التوقيع على الاتفاقية، على جدول أعمال جلسة الحكومة الأخيرة يوم الاثنين المقبل.

القضاء يبرّئ سبيتي من «إثارة النعرات»!

أصدر القاضي المنفرد الجزائي في النبطية حسين الحسيني حكماً بحق الشاعر أحمد سبيتي المشهور بـ«مصطفى سبيتي»، الذي كان قد كتب عبارات على صفحته على موقع «فايسبوك» عُدّ إساءة للسيدة مريم العذراء. وقضى الحكم بإبطال التعقبات عن الشاعر سبيتي بجرم إثارة النعرات الطائفية، لكنه أدانه بجرم التحقير على رغم إدلاء المتهم بأنه كان فاقداً للوعي بسبب السُكر. لكنه أخذ بالأسباب التخفيفية لكون سبيتي عمد إلى حذف العبارة المسيئة سريعاً ووجه رسالة اعتذار إلى متابعيه. وبرز لافتاً اعتبار القاضي الحسيني في حيثيات حكمه أنه لا يمكن الإدعاء بإثارة الفتنة عبر المسّ بالسيدة العذراء لكون ذلك ليس مسّاً بطائفة من دون أخرى لكونها ليست شخصية مقدسة للمسيحيين فقط، إنما لكل الطوائف.

الجمهورية

إستراحة

عاد أحد المستشارين السابقين لمرجعية بارزة من دولة أوروبية بعدما أمضى فيها فترة إستراحة بعد الإنتخابات النيابية.

كباش

يُتوقع أن يؤدي تمسُّك أحد رؤساء الكتل بتوزير ثلاثة وزراء من طائفته في الحكومة المقبلة إلى كباش مع نائب من الطائفة ذاتها يرغب بالتوزير أو بمَن يُمثّله في الحكومة.

إجتماع

لاحظت أوساط سياسية أن إحدى الكتل النيابية لم تجتمع كما كان متوقعاً هذا الأسبوع وأرجأت إجتماعها إلى الأسبوع المقبل.



البناء

خفايا

توقعت مصادر سياسية متابعة أن لا تلتزم كلّ الكتل النيابية بفصل الوزارة عن النيابة، لأنّ معلومات شبه مؤكدة تشير إلى أنّ عدداً من النواب ضمنوا منذ الآن تسمية كتلهم لهم كوزراء في الحكومة الجديدة، ما دفع بنائب من تكتل كان يلتزم بهذا الفصل إلى القول إنه مرشح حكماً للوزارة إذا لم يلتزم الجميع بفصلها عن النيابة.

كواليس

توقعت مصادر عراقية أن تستمرّ حالة الغموض الخاصة بمستقبل الحكومة العراقية الجديدة والتحالفات الانتخابية التي تتشكل حولها حتى منتصف الشهر المقبل حيث لن تحسم كتلة رئيس الحكومة حيدر العبادي خيارها بين مشروعين معروضين عليها… واحد يقوده السيد مقتدى الصدر وآخر يقوده رئيس تحالف الفتح هادي العامري، فيما لا تبدو كتلة العبادي مستقرة ومعرّضة للتفكك مع حسمه السير بأيّ من الخيارين…



اللواء

غمز

يجزم مصدر وزاري أن الحكومة الجديدة، سيخرج منها وزيران سياديان، على أقل تعديل!

لغز

يستبعد مطلعون أن تطوى صفحة حادث في منطقة جبلية في وقت قريب.

همس

وصلت معلومات إلى بيروت، تتحدث عن دور متقدّم لأنقرة على الأرض شمال سوريا؟