بالفيديو - توقيت سياسي دقيق للعقوبات الاميركية على حزب الله

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فصل جديد من العقوبات الاميركية على حزب الله هذه المرة بالتعاون والتكامل مع المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وعمان وقطر والامارات. فصل يدرج اسماء قيادات الصف الاول في حزب الله على لائحة الارهاب بتوقيت رسائلُه عديدة داخليا واقليميا. سيما وان الجديد في البيان الصادر عن وزارة الخزانة الاميركية، تعمدُهُ الاشارة الى عدم التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي في حزب الله.

المحامي علي زبيب الخبير في الشؤون المالية الدولية يشرح لل او تي في من كولومبيا التي لم تسلم من اتهامات الاميركيين، حيثيات القرار وتداعياته.

لا تداعيات مباشرة للائحة المستجدة بانتظار توقيع الرئيس الاميركي دونالد ترامب على القانون يضيف زبيب. وعليه يضع القارئون في السياسة توقيت الموقف الاميركي الخليجي في سياق المشهد المتأزم اقليميا مع ايران والمشهد الانتخابي المستجد في لبنان مع ما يمكن ان نشهدَه من اشتابك سياسي داخلي ف المقبل من الايام.