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ارسلان لجنبلاط عبر تويتر: لن أقبل بتضييع البوصلة وتضليل الرأي العام

17
MAY
2018
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 غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الامير طلال ارسلان عبر "تويتر"، بالقول: "عذراً يا بيك ما بحياتنا ببيتنا سمحنا بتصنيف الناس لكن أنت من صنّفهم والدروز وكل لبنان بات يعرف بماذا تصفهم حتى أنني أخجل بالبوح بها، وطبعاً فهمت قصدي جيداً ...

أما فيما خَص فرص العمل فثمّة الأهم وهي حقوقنا الضائعة أو بالأحرى التي ضيعت ... دعوتك من ثلاث سنوات في جلساتنا الخاصة، ووجهت لك خمس دعوات في الاعلام لنضع معاً حداً للإنحدار الكامل للوضع الدرزي في الدولة لكن لم تستجب ...

وفي ما خَص اشتباك الشويفات إسمح لي أن أقول لك بكل موضوعية وشفافية لن أقبل بأي شكل من الأشكال تضييع البوصلة وتضليل الرأي العام، هنالك مسبب ومحرّض هو الذي أشعل الفتنة في الشويفات ...

أتمنى عليك يا بيك أن تضع إصبعك على الجرح من دون محاولة إخفاء الأدلة الدامغة والمصورة والتي لا تحمل أي اجتهاد ... وشكراً لرحابة صدرك".

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