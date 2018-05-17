أرسلان لجنبلاط: أذكره كيف توسّل لعدم جر والده "الفتنة المتنقلة" الى القضاء

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" فقال: "وعدتك يا وليد بيك بالمؤتمر الصحافي الأخير بعد اشتباك الشويفات بأن كل من يتهجم علي من احد الاوباش عندك سأرد عليك شخصياً ... هل تتذكر يا بيك التوسّل الذي قام به عبرك لعدم جر والده "الفتنة المتنقلة" في قضاءي حاصبيا وراشيا الى القضاء العدلي بتهمة التحريض على قتل الشيخ التقي أبو غالب ابو ابراهيم في بلدته الخلوات والكل يعرف هذه الحقيقة في المنطقتين".



اضاف: "هؤلاء الذين استغلوا نفوذك ليحموا الموبقات التي ارتكبوها في الجبل وغير الجبل، يا بيك أردت فقط تذكيركم لأن الإنسان بطبعه ينسى".



وختم بالقول: "يا منعيش سوا يا بيك حافظين كرامات بعضنا لحفظ هذه الطائفة بعيداً عن الفتنة والمهاترات او منبقى في دوامة التصعيد والتصعيد المضاد ... اتقي الله رحمة بالناس وبهذه الطائفة التي لها عليك الكثير".