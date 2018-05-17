المفخرة ليست المغنية اللبنانية الكولومبية شاكيرا، بل هي الممثلة اللبنانية الفرنسية منال عيسى

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المفخرة ليست المغنية اللبنانية الكولومبية شاكيرا، التي لا تزال تتوالى نداءات حملات المقاطعة، داعية إياها إلى عدم إقامة حفلة في تل أبيب في تموز (يوليو)، قبل أن تحلّ علينا في لبنان ضمن «مهرجانات الأرز»! الدرس أعطته الممثلة اللبنانية الفرنسية منال عيسى على السجادة الحمراء في «كان» أول من أمس. قبل عرض فيلم «سولو: قصة من حرب النجوم»، وقفت بطلة «باريسية» (2015 ـ إخراج دانيال عربيد) على مرأى من العدسات، رافعة لافتة كتب عليها بالإنكليزية: أوقفوا الهجوم على غزة! تزامناً مع ذلك، قامت المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، عضو لجنة تحكيم «نظرة خاصة» في «مهرجان كان» وبينيسيو ديلتورو، وفيرجيني ليدواين، وجولي هانتسينغر، وكانتمير بالاغوف ووزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو والممثل الفلسطيني محمد بكري وأكثر من مئة من العاملين في قطاع السينما، بشبك أيديهم في وقفة صمت وحداد على أرواح الشهداء تضامناً مع الشعب الفلسطيني في صراعه من أجل الحرية والعدل.