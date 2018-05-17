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صحناوي: سأكون على موعد مع اللبنانبين والبيروتيين اعرض خلاله ابرز المشاكل التي تعاني منها المنطقة، كما سيكون لنا طروحات وحلول لتلك المشاكل

17
MAY
2018
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عقد النائب المنتخب نقولا صحناوي مؤتمراً صحافياً من مؤسسة منى بسترس في الاشرفية ، وعرض لخطواته المستقبلية التي ستبدأ مع بداية ولايته في مجلس النواب.


وقال : أطل بعد الانتخابات على المواطنين لانني كما وعدت سأبقى قريباً منهم وأتواصل معهم عبر مؤتمر صحافي أعقده دورياً لاتناول مواضيع محددة وطرح مشاكل معينة وذلك في إطار محاسبة المسؤولين عن التقصير خلال السنوات الاربع المقبلة، مباركاً للدائرة الاولى إقرار انشاء جامعة القديس جاورجيوس في الاشرفية في مجلس الوزراء أمس.


صحناوي أعلن العمل على إطلاق مشاريع جديدة سيتم التوافق عليها والعمل لاقرارها من قبل السلطات المعنية ، لكنه شدد على ضرورة الاضاءة على مشاكل الدائرة عارضاً احداها والتي تتعلق بالحدائق العامة في بيروت لا سيما حديقة مار نقولا فهي تعاني من الاهمال الكبير ، مضيفاً أن المجلس البلدي وبعد مرور سنتين على ولايته وبالرغم من المطالبة بتحسين الحدائق ووضعها ضمن أولوياته لم ينجز أي مطلب ولافتاً الى أن المناقصة أنجزت في أيار الماضي ولم يبدأ العمل في الحدائق حتى اليوم مطالباً المعنيين في البلدية محاسبة المسؤولين عن هذا الاهمال ووقف الوعود الكاذبة.


أما المؤتمرات الصحافية المقبلة فقال صحناوي إنها ستتناول الايجابيات والانجازات أيضاً معلناً ان موضوع المؤتمر الصحافي المقبل سيتطرق الى الوضع الفوضوي الذي تعيشه منطقة مار مخايل.


صحناوي أعلن مد يده الى جميع النواب المنتخبين في المنطقة والذين ينتمون الى مختلف الاحزاب لتشكيل مجموعة تعمل لخير بيروت بهدف انمائها وتحسينها وأشار الى أنه اتصل بالنواب الذين لا ينتمون الى فريقه السياسي وتم الاتفاق أنه بعد بدء ولاية مجلس النواب سيتم تحديد مقراً حيادياً لعقد اجتماعات دورية والتنسيق في مختلف الامور التي تهم الدائرة والاهالي.


وفي موضوع تسمية رئيسي مجلس النواب والحكومة المقبلين، أكد صحناوي ان الموقف الرسمي لتكتل لبنان القوي سيتخذ يوم الثلاثاء المقبل في اجتماع التكتل.

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