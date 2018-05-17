كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا مشمسا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة مع احتمال تكون طبقات من الغبار، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة. وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: كتل هوائية حارة نسبيا تؤثر تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: مشمس مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الجمعة: مشمس مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة مع احتمال تكون طبقات من الغبار، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

- السبت: مشمس الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي ومحدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

- الحرارة على الساحل من 21 الى 36 درجة، فوق الجبال من 20 الى 32 درجة، في الارز من 13 الى 22 درجة، في الداخل من 16 الى 32 درجة.

- الرياح السطحية شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 45 كلم/س.

- الانقشاع جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل بين 25 و 55 %.

- حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 23 درجة.

- الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:05:37 ساعة غروب الشمس:16:32