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أسرار الصحف ليوم الخميس 17 أيار 2018

17
MAY
2018
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

لاحظت أوساط قانونية أن وتيرة نشاط جهاز قضائي دولي في ملف يتعلق بلبنان، تتراجع عندما تشتدّ المعارك الداخلية في بعض الدول المشرقية ويشارك فيها محور المقاومة في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تقف وراءها الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول الخليج، وعندما يحقق المحور المذكور انتصارات في تلك المعارك يكثِّف الجهاز المشار إليه نشاطه في إطار الضغط المعنوي على محور المقاومة.

 

كواليس
قالت مصادر روسية مشاركة في لقاءات أستانة التي انتهت قبل يومين إن الموقف الذي أعلنه رئيس الحكومة السابق لتشكيلات المعارضة أحمد طعمة لجهة اعتبار عسكرة المعارضة واحتكامها للسلاح خطأ كبيراً أو لجهة اعتبار السعي للحلول مكان الحكومة السورية الشرعية عملاً بلا جدوى يشكل بداية تحوّل ستظهر نتائجه في جولات الحوار التي ترعاها موسكو والهادفة للتمهيد لموقف وازن داخل تشكيلات المعارضة يوافق على سقف تفاوضي عنوانه تشكيل حكومة وحدة في ظل الرئيس السوري تضع دستوراً جديداً وتمهّد للانتخابات.

 

 

 

النهار: أسرار الآلهة


لن يبصر النور

أكّد مسؤول سياسي أن التكتّل السُنّي المناوئ للرئيس الحريري لن يُبصر النور والكلام عليه مجرّد مناورة سياسيّة....

 

حرب باردة جديدة

قال وزير سابق للخارجيّة المصريّة أن أولويّات القوى الكبرى اختلفت بالنسبة لمنطقتنا، والحرب الباردة قد تعود مع دول جديدة أبرزها الصين أو أي طرف آخر....

 

اين النورس؟

يسأل وزير سابق للبيئة عن غياب طيور النورس عن محيط المطار وعمّا إذا كانت استعملت حجّة لشراء آلات التشويش عليها فقط..

 


بأصوات المسيحيين

يؤكّد مسؤول حزبي أن القانون الانتخابي أتاح لمعظم النوّاب الجدُد الإفادة من أصوات المسيحيّين الذين أوصلوا ما يزيد على 50 نائباً....

 

 


الجمهورية: اسرار

زيارة

لاحظت أوساط سياسية أن زيارة رئيس حزب لمرجعية بارزة لاقت إمتعاضاً من رئيس تيار إعتبرها التفافة عليه.

 

مشاورات

يزور نائب شمالي مرجعية بارزة وقطباً شمالياً في إطار المشاورات قبل انتخاب رئيس مجلس والبدء باستشارات تسمية رئيس للحكومة.


تعميم

تخوّف مصدر مالي من أن تضطر الحكومة الى تعميم مكاسب سلسلة الرتب والرواتب على كل القطاعات المتصلة بالقطاع العام، بما سيرفع الكلفة الى رقم قياسي سيزيد الضغط على المالية العامة.



 

اللواء: أسرار


غمز

تجري اتصالات بعيدة عن الأضواء لترتيب زيارة قطب سياسي إلى مقرّ رسمي، لإحياء التفاهم معه عشية تأليف الحكومة.


همس

تتجه أكثر من شخصية مسؤولة لوضع مسافة مع رئيس تيّار مسيحي، بعدما كانت لهجته تصطدم بمختلف القوى.


لغز

كتلة منافسة، شكلت مفاجأة نيابية ودبلوماسية، تبني حسابات دقيقة حول المشاركة في الحكومة وعدمها.

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