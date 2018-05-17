بعد السعودية.. الإمارات تفرض عقوبات على حزب الله!

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فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، عقوبات اقتصادية على قيادات في "مجلس الشورى" لحزب الله. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن العقوبات تهدف إلى تقويض نشاطات حزب الله ونشاطات إيران في "تمويل المليشيات المسلحة في المنطقة" على حد مزاعمها.

وأضافت (وام) أن العقوبات تأتي في إطار ما اتخذته الدول السبع الأعضاء بـ "مركز استهداف تمويل الإرهاب"، من خطوات مهمة "لتقويض نشاطات إيران وحزب الله" كما زعمت أيضاً .

وتابعت أن الدول السبع الأعضاء قررت فرض عقوبات اقتصادية على السيد حسن نصر الله و الشيخ نعيم قاسم و الشيخ محمد يزبك وحسين الخليل وإبراهيم الأمين السيد.