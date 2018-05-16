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بالاسماء: السعودية تضع هؤلاء الاشخاص من حزب الله على لائحة الارهاب

16
MAY
2018
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صرّحت المملكة العربية السعودية بأن التصنيف تم بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب ومركز استهداف تمويل الإرهاب يضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر

وأضافت السعودية "سنواصل وبالشراكة مع حلفائنا في مركز استهداف تمويل الإرهاب العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة ونحن نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى "حزب الله الجناح السياسي" وأنشطته الإرهابية والعسكرية" اضافة بأن حزب الله وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا ويأججون العنف في العراق واليمن ويعرضون لبنان للخطر ويزعزعون منطقة الشرق الأوسط

لذلك قامت المملكة العربية السعودية بتجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة

وأسماء الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب هي:

1. حسن نصرالله

2. نعيم قاسم

3. إبراهيم أمين السيد

4. محمد يزبك

5. حسين خليل

6. هاشم صفي الدين

7. طلال حمية

8. أدهم تباجا

9. مجموعة الإنماء

10. شركة الإنماء للهندسة والمقاولات

11. علي يوسف جرار

12. مجموعة سبكترم

13. حسن إبراهيمي

14. ماهر للتجارة

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