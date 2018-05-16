ماذا بعد لقاء بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب امس؟

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هي صفحة متجددة لا جديدة فتحت بالامس بين الرئاستين الاولى والثانية، كما احب رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يصفها بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا.

اجواء اللقاء تحمل ايجابيات عدة فهل تنسحب على العلاقة بين امل والتيار؟ والسؤال البديهي : هل سيصوت التيار لبري رئيسا لمجلس النواب؟

كل ما يتعلق بجلسة 23 ايار، لم يحسمه بعد تكتل "لبنان القوي" ، والاتصالات جارية وستتكثف الاسبوع الحالي:

في لقاء بعبدا لم تطرح لا حقائب ولا اسماء لكن عند الحديث عن الحكومة المقبلة يحضر فورا فصل النيابة عن الوزارة وما ستقرره الكتل في هذا الاطار ولاسيما ان المسألة حضرت في لقاء بعبدا كما كشف الان عون :

كل المعطيات تؤشر الى ان مرحلة ما بعد الانتخابات لن تكون شبيهة بما قبلها، لا بل ستكون مرحلة تعاون وانتاج على اكثر من مستوى ، تختم مصادر مطلعة.