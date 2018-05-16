ما قصة المتسولة المليارديرة؟

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اخبار وفاة المتسولين في الشوارع معظمها يمر بهدوء. ولكن الصخب الذي تبع وفاة فاطمة عثمان واحدة من الاف المتسولين في هذه السيارة لم يكن عادياً. فالمرأة جمعت من حسنات الخيرين والمتعاطفين معها خمسة ملايين ليرة لبنانية وجدت معها، موضبة داخل اكياس في السيارة، كما وجد بحوزتها ثلاثة دفاتر مصرفية تحتوي على حساب بقيمة مليار وسبعماية مليون ليرة.

فاطمة مواليد 1965 هي من ذوي الاحتياجات الخاصة ، توفيت بسبب ازمة قلبية. جثمانها تسلمته عائلتها في بلدة عين الذهب – عكار. روايات كثيرة تركتها مكان سكنها في البسطة..

اللافت في قصة فاطمة يبقى المبلغ الذي جمعته من تسولها الذي شكل صدمةً للرأي العام. وعليه تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية انها بصدد اطلاق حملة اعلامية للتوعية تحت عنوان : انت مش عم تساعدهم انت عم تساعد باستغلالهم.

عملياً لا احد يعرف حتى الساعة ملابسات رفض فاطمة عثمان للعيش ضمن عائلتها ولكنها تركت لهم ارثاً غير متوقع. ولكن فعلياً، من هو الأحق بهذه الاموال؟