تدابير سير في جل الديب

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صدر عن االمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

ستقوم الشركة المتعهّدة جسر جل الديب، بإنشاء جزيرة ترابية وسطية بين المسلكين الشرقي والغربي، بعرض حوالي 7 أمتار على أن يتم الحفاظ على 4 مسارب من كل مسلك، بغية إقامة أعمدة للجسر، وذلك اعتباراً من الساعة 21.00 من يوم الجمعة في 18/05/2018 ولغاية يوم السبت 19 منه.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام.