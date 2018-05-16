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بوصعب زار عودة مهنئا بالترخيص لجامعة القديس جاورجيوس: سيكون لنجاحها صدى إيجابي عند الأرثوذكس واللبنانيين عموما

16
MAY
2018
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، النائب المنتخب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدولية الوزير السابق الياس بو صعب ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب. 

وبعد الزيارة قال بو صعب: "حضرت من أجل تقديم التهنئة لسيادة المتروبوليت الياس بالترخيص لجامعة القديس جاورجيوس التي أقرها مجلس الوزراء اليوم، وللتأكيد أن هذا إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت. نأمل أن تكون هذه الجامعة الأرثوذكسية الثانية في لبنان مكملة للجامعة الأولى، وأن يكون هناك تعاون مستمر، وأن نشهد إنشاء صرح علمي تلو الآخر في كل الأبرشيات الأرثوذكسية على المساحة اللبنانية. المدارس الموجودة ضمن أبرشية بيروت، ومستشفى القديس جاورجيوس، إضافة إلى المؤسسات الأُخرى، كلها تؤكد حرفية المعنيين من قبل مطرانية بيروت بالشأنين التربوي والصحي وغيرهما".

وأكد أن "هذه الجامعة ستكون ناجحة، وسيكون لنجاحها صدى إيجابي، ليس فقط داخل الطائفة الأرثوذكسية، بل عند اللبنانيين عموما، وأبناء بيروت خصوصا. لا بد من أن نشكر مجددا كل من عمل على هذا الملف طوال سنوات، وأكرر رجائي أن يكون هناك تعاون بين هذه الجامعة والجامعات الأُخرى، لأن التعاون بين المؤسسات التربوية مفيد دائما. لقد أقرت الجامعة اليوم بعد مرور سنوات طوال، وسنبدأ صفحة جديدة. نجدد تقديم التهنئة لسيدنا على الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى إنجازات مطرانية بيروت".

وختم: "نؤكد للجميع أننا سنبقى واقفين إلى جانب هذه الجامعة لتأمين كل المطلوب من أجل إطلاقها بسرعة وإنجاحها. في النهاية، أطلب من الجميع ألا يجفلوا من هذه الجامعة ويظنوا أنها وجدت من أجل إلغاء جامعة أخرى. لقد سمعنا منذ البدء من سيادة المتروبوليت الياس أنه حريص على كل المؤسسات التربوية الموجودة في بيروت وخارجها، وحرصه على هذه المؤسسات هو حرص أب على كل أولاده بالتساوي، الأمر الذي شجعنا منذ اليوم الأول على المضي قدما بهذا الملف الذي نشهد نهايته السعيدة اليوم". 

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