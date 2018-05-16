من رشحت كتلة الوفاء للمقاومة لرئاسة مجلس النواب؟

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أكدت كتلة الوفاء للمقاومة في أول بيان لها بعد الانتخابات النيابية أنها تعاهد شعبها الوفي في كل الدوائر الانتخابية والمناطق أن تجهد لحماية البلاد وصون السيادة وفق ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" وأن تولي القضايا المعيشية والادارية والاقتصادية والانمائية الأولوية اللازمة، لتكونعند حسن ظن الناس بأهلية وجدارة أعضائها، مع بالغ حرصها على تطوير التعاون مع حلفائها ومع من يرتبط معها بتفاهمات.

واعتبرت الكتلة أن "حسن الادارة للانتخابات من قبل المختصين المعنيين بها في حزب الله أسهم في توصل كتلتنا الى النتائج المرجوة والمرضية التي تخوِّل النهوض بواجباتها ومهامها".

وأعلنت الكتلة ترشيحها الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي الجديد، داعية الزملاء الى انتخابه ولانتخاب اعضاء هيئة مكتب المجلس والاسراع في تشكيل الحكومة لان في ذلك مصلحة أكيدة للبنان وللبنانيين خصوصاً في هذه المرحلة التي لا تتحمل هدراً للوقت.