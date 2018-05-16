بوتين يعلن إرسال سفن مزودة بالصواريخ المجنحة إلى المتوسط

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تقرر إرسال عدد من السفن المزودة بالصواريخ المجنحة إلى قبالة الساحل السوري لترابط هناك ما دام خطر الإرهاب ماثلا.



وأشار بوتين إلى أنه من المقرر أن يصل عدد السفن والغواصات المناوبة في مياه المتوسط إلى 102 خلال العام الجاري، وأنها ستحمل صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" لتنضم إلى الأسطول الروسي هناك.

وقال بوتين خلال اجتماع عسكري اليوم، إن المهام التي تنفذها القوات البحرية الروسية قد ازدادت بشكل ملموس، مشيرا إلى اتساع جغرافيا حضور الأسطول الروسي في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ.

وأضاف: "الضربات التي نفذتها الصواريخ المجنحة والأداء الفعال للطيران المحمول على السفن الحربية، كبدت الإرهابيين خسائر فادحة ودمرت لهم منشآتهم وبناهم التحتية الرئيسية"، مشيرا إلى ضرورة تعزيز قدرات الأسطول الروسي في الردع النووي في العالم.