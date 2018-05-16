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جورج قرداحي "رئيساً فخريّاً" لجمعيًة تاليا

16
MAY
2018
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أعلنت جمعيّة تاليا الخيرية عن تتويج الاعلامي "جورج قرداحي" رئيساً فخرياً للجمعيّة. وجاء هذا الاعلان خلال مؤتمر صحفي أقامته الجمعية في فندق " لو غراي" في بيروت يوم الخميس 10 أيار2018. وقد أشاد الإعلاميّ جورج قرداحي خلال تتويجه بالإنجازات المهمّة والمتنوعة الّتي قامت بها الجمعيّة منذ العام 2011 وحتى اليوم، والّتي تتميّز بتقديم اربعة أنواع من الخدمات الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشيّة، الإجتماعيّة،التعلميّة وكذلك الصحيّة.
ونوّه قرداحي بمشروع تمكين الأسر الأشد فقراً حتى تستطيع الاعتماد على ذاتها ، وأيضا برنامج تقديم منح دراسيّة وتعليميّة، بالإضافة إلى عمليّات تقويم التشوه الخَلقي المعروف بالشّفة لأرنبية ومتابعة علاج مرضى السرطان.
خلال المؤتمر الصحفي عبّرت مدير عام جمعية تاليا الخيريّة رانيا مقّدم عن اعتزاز الجمعية بانضمام الإعلامي جورج قرداحي الى الجمعية كرئيسٍ فخريٍّ لها ، وأعربت عن الأمل في أن تشكل هذه الخطوة محطةً جديدة في مسيرة عطاء الجمعية لتقديم المزيد من عمل الخير وتشجيعه.

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