إلغاء احتفالات المثليين في لبنان

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أوقفت السلطات اللبنانية، اليوم الأربعاء، احتفالات “بيروت برايد” التي أراد مثليون تنظيمها في بيروت، بهدف توعية العموم على واقع هذا المجتمع الذي يضم المثليين والمثليات ومزدوجي الهوية الجنسية والمتحوّلين جنسياً، بحسب المنظمين.

واحتجزت الأجهزة الأمنية منظّم هذه الاحتفالات، هادي دميان، لبضع ساعات ليل الاثنين-الثلاثاء، وخضع للاستجواب على خلفية الترجمة التي وصلت إلى الشرطة عن الشرح المفصّل عمّا ستشتمل عليه الاحتفالات، المنشور على الموقع الإلكتروني وصفحات الإنترنت المروّجة للحدث.

وكتبت مجموعة “بيروت برايد” البارحة على صفحة “فيسبوك” التابعة لها أنه تم “تعليق” الأحداث المقررة لكل الأسبوع، وكان مقرراً تنظيمها أساساً من الـ 12 إلى الـ 20 من أيار/ مايو الحالي.

واتصلت إحدى الصحف اللبنانية المحلية بهادي دميان، وشرح لها ظروف احتجازه قائلاً إنه تم اعتقاله بسبب مضمون فعاليات “بيروت برايد”، التي شملت قراءة نص مسرحي يتناول عدداً من الجرائم بحق المثليين في مسرح “زقاق”.

وأكّد دميان أنّه سأل السلطات إن كان يتوجب الحصول على إذن خاص لعرض المسرحية، وأجيب بالنفي، ويوم الاثنين الماضي، وقبل وقت قصير من بدء العرض، تم إعلام المنظمين بتغيير القوانين وبأنه من الضروري الحصول على إذن لعرض المسرحية.

وعندما اتصل دميان بالأمن العام للاستفهام عن الموضوع ولمحاولة إيجاد حل لعرض المسرحية، استدعته الشرطة للمثول في المخفر صباح اليوم التالي لتوضيح ماهية وأسباب عرض المسرحية”.

الشرطة أكدت أن التوقيف تم لأن مضمون العروض يمس بالحياء العام، وأن المخفر تلقّى عدداً من الشكاوى من الجمعيات المختلفة، التي طالبت بإلغاء العروض”. وأكدت أنه تم الإفراج عن دميان بعد توقيعه تعهداً بإلغاء باقي أنشطة “بيروت برايد”.

eremnews