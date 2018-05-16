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برعاية معالي وزير الإتصالات جمال الجراح، ممثلا بمستشاره جمال فاخوري، أقامت شركة ألفا، بإدارة أوراسكوم للإتصالات، وشركة إريكسون، النسخة الثانية من "جائزة ألفا وإريكسون لإنترنت الأشياء"، بالتعاون مع "مجموعة تقارب المهندسين الشباب" في جمعيّة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في لبنان.

توجهت المسابقة إلى طلاب الجامعات اللبنانية في مجال الهندسة الكهربائية وهندسة علوم الكمبيوتر، في السنة الثالثة والسنوات الجامعية العليا. وشهدت المنافسة هذا العام ارتفاعاً في عدد الفرق والجامعات المشاركة مقارنة بالعام الماضي، إذ شارك 17 فريقاً مؤلفاً من 47 طالباً من 12 جامعة.

تنافست في المرحلة النهائية خمسة فرق على الجائزة الأولى التي كانت من نصيب فريق "غايا" من جامعة سيدة اللويزة، والمركز الثاني فريق "ليبانيز" من الجامعة اللبنانية - الفنار، والمركز الثالث فريق "وي مايك" من الجامعة اللبنانية - رومية ومن الجامعة اللبنانية- الفنار.

تمثل هذه المبادرة أحد جوانب التعاون والشراكة بين ألفا وإريكسون، وتأتي ضمن إلتزام شركة ألفا بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والهدف رقم 9 الذي يشجع على الإبتكار في مجال التكنولوجيا. كما تأتي في سياق إلتزام ألفا دعم المبادرين الشباب، وعملها الدؤوب على إدخال لبنان عالم إنترنت الأشياء IoT في ضوء إتمامها أول تجربة حية على الجيل الخامس في لبنان بالتعاون مع إريكسون، وهي مقدمة للإطلاق التجاري لهذه التكنولوجيا في لبنان.