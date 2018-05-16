الحريري: الحكومة التي ستدخل مرحلة تصريف الاعمال حققت انجازات عديدة

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اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري ان "ما جرى في غزة جريمة كبرى وموقف مجلس الوزراء حاسم اتجاه المسألة الفلسطينية".

وهنأ الحريري في مستهلّ جلسة الوزراء اللبنانيين بحلول شهر رمضان وقال ان "الحكومة التي ستدخل مرحلة تصريف الاعمال حققت انجازات عديدة بوجود الرئيس عون وحصول توافق سياسي"، مشدّدا على "وجوب المحافظة على الديمقراطية التي ترعى نظامنا وان نصون الحرية لكن ان لا تكون سببا لاهانة الاخرين او اهانتنا من قبل الاخرين".

واكّد ان "لبنان مقبل على مرحلة جديدة ونحتاج الى التوافق ووحدتنا من شأنها الحفاظ على البلد"، مشيرا الى ان "كل الانجازات التي تحققت جاءت بالتوافق السياسي دون اي تدخل من هنا او هناك".