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رئيس الجمهورية التقى وفدا من اكاديمية العلوم في معهد فرنسا

16
MAY
2018
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا فرنسيا ضم الامينة الدائمة لاكاديمية العلوم في معهد فرنسا السيدة كاترين بريشينياك Catherine Bréchignac اضافة الى رئيس المجموعة الاكاديمية للنمو فرنسوا غينو François Guinot، الرئيسة السابقة لاكاديمية باريس المسؤولة عن العلاقات المؤسساتية في اكاديمية العلوم ميشال جاندرو-ماسالوMichele Gendreau-Massaloux ، الاستاذ في جامعة باريس عضو اكاديمية الفنون الجميلة الامين للعام للجنة الاستشارية الفرنسية للتنقيب عن الآثار نيكولا غريمالNicolas Grimal ، والكاتب والسفير السابق لفرنسا لدى الاونيسكو دانيال روندوDaniel Rondeau ، في حضور السفير اللبناني السابق لدى الاونيسكو الدكتور خليل كرم. 
 
وعرض الرئيس عون مع الوفد سبل التعاون لا سيما بعد اطلاق مشروع "تكنولوجيا في خدمة التراث المتوسطي" والتي تهم التراث اللبناني بشكل اساسي. وقد عبّر الوفد عن الرغبة في التعاون مع لبنان في هذا المجال، نظرا لما يمثّله من قيم تراثية وتاريخية وحضارية.
 
وشكر الرئيس عون الوفد على مبادرته، منوها بالعلاقات اللبنانية-الفرنسية وتجذّرها عبر التاريخ، شاكرا اختيار لبنان لتنفيذ هذا البرنامج الاكاديمي المهم.
 
وتم خلال الاجتماع التوافق على الآلية الواجب اتباعها لتنفيذ هذا المشروع. 
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