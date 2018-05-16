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قبل أسبوع من انطلاق عجلة انتخاب رئيس المجلس النيابي وهيئة مكتبه، وصولاً إلى «الاستشارات النيابية المُلزمة» لتسمية رئيس الحكومة، شهد قصر بعبدا أمس جولة «استشارات رئاسية» بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أفضت إلى «توافق» بينهما على دعم تكتّل «لبنان القوي» وكتلة «التنمية والتحرير» لإعادة تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، كما كشف الرئيس بري لـ«المستقبل» مساءً، قائلاً: «الرئيس عون وأنا ندعم إعادة تكليف الشيخ سعد».

أما تفاصيل الحكومة وشكلها وحقائبها، فأكد رئيس المجلس أنه «لم يتم التطرّق إليها إطلاقاً» في لقاء أمس، مشدّداً على أنه «متّفق مع الرئيس عون ومع الرئيس الحريري، بالوتيرة نفسها، على وجوب تشكيل الحكومة بسرعة لأن الوضع الاقتصادي يحتّم ذلك».