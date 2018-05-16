عناوين الصحف ليوم الأربعاء 16 أيار 2018

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الأخبار: «النووي الإيراني»: سباق الحرب والمصالح

التأليف الحكومي ينطلق

الأنوار: غزة تودع اصغر شهداء

المجزرة الاسرائيلية

البناء: فلسطين تعزل مندوبة أميركا في مجلس الأمن... وتصعيد تركي «إسرائيلي»... ومطالبات بالتحقيق

تطبيع وربط نزاع بين بعبدا وعين التينة... وبين بيت الوسط ومعراب... وتوتر عوني قواتي

اهتمام «إسرائيلي» بكلام نصرالله عن «ليلة الصواريخ»... والناشف للوقوف مع الانتفاضة الفلسطينية

اللواء: توافق على استعجال الحكومة .. واتفاق حول رئيس المجلس ونائبه

برّي فاتح عون بحقيبة المال .. وجعجع يطوي صفحة الخلاف مع الحريري ويتمسك بالمشاركة في الوزارة

النهار: نزف غزّة مستمر ودعوات لإجراء تحقيق مستقل



الجمهورية: عون - بري والحريري - جعجع

المستقبل: جعجع في بيت الوسط: ما يجمعنا أكبر ممّا يفرّقنا

بري لـ«المستقبل»: أنا وعون مع الحريري

the daily star: Lebanese leaders hold ice-breaking meetings

l'orient le jour: Législatives 2018 : Anatomie du vote au Metn