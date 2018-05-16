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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 16 أيار 2018

16
MAY
2018
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس
توقعت مصادر أوروبية دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي أن يتبلور الموقف الأوروبي الضاغط على واشنطن في مواقفها من الأوضاع في الشرق الأوسط، سواء الملف الفلسطيني واعتبار القدس عاصمة لـ«إسرائيل»، أو الانسحاب من التفاهم النووي مع إيران عبر تسهيل ودعم تحريك المحكمة الجنائية الدولية في وجه «إسرائيل» في قضية ارتكاب جرائم بحق الإنسانية في مواجهة المدنيين أثناء التظاهرات السلمية، وهو مسار طويل لن يؤذي «إسرائيل» مباشرة إلا إعلامياً، لكنّه يشكل ورقة تفاوض وضغط فعّالة...

 

خفايا
توقّع بعض المصادر أن تتسارع الاتصالات بين القوى السياسية، بغية تشكيل الحكومة العتيدة، قبل وبعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيسها، نظراً إلى تسارع التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة والتي تتطلب وجود حكومة فاعلة في لبنان، لأنه لن يكون في منأى عن أيّ حدث مفاجئ قد يحصل في المرحلة المقبلة.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية بأخذ وردّ حول تقرير نشر مترجماً حول ملابسات «أوروبية» تتعلق بالمادة 49، ونفى أن يكون للمستشارة الألمانية أية علاقة بذلك!

غمز
تؤكد مصادر نيابية ان المعارضة خلال الانتخابات كانت تفتقد إلى قيادة منظمة، مما أدى إلى فشلها في انتزاع مقاعد ذات وزن.

لغز
ما تزال «القوات اللبنانية» تتكتم على كيفية تعاملها مع محاولة تكتل قوي، لإبعادها عن المشاركة في الحكومة.

 

 

 

النهار: أسرار الآلهة


المونديال سبب الخطر

تبيّن أن الحجوزات  المُرتفعة في فنادق كبيرة في العاصمة تشمل خليجيّين وتحديداً سعوديّين وأن المونديال فرمل قدومهم  وليس الحظر....

 

ضاعت الأصوات

يؤكد مرشح الى الانتخابات فقدان الأصوات التفضيلية التي سجلت له في صندوق القلم حيث اقترع لأنه واثق من أنه أعطى صوته التفضيلي لنفسه على الأقل....


ماذا يفعل ساندري

لم تتضح الأسباب الحقيقية لزيارة رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ساندري الى لبنان اذ لا انتخابات في البطريركيات أو في الرهبانيات ولا مشكلات واضحة تذكر....

 

 


الجمهورية: أسرار

ضغط

لاحظت أوساط سياسية أن فريقاً بارزاً لديه تكتُّل كبير يضغط على نواب مُنتخَبين حلفاء أو أنصار وليسوا حزبيّين بالإنسحاب من التكتلات كي لا يُشكِّلوا ثقلاً في مجلس النواب يُعرقل أهداف هذا الفريق.

 

مشكلة

لفت مسؤول سابق إلى أن مشكلة غالبية الأفرقاء السياسيين في لبنان أنهم يعتمدون سياسة «الحكم محّاية» فيما إن الحكم استمرارية.

 


موقع

يطرح نائب منتخب نفسه لموقع متقدّم مع أن ترشيحه للنيابة كان موضع تشكيك داخل حزبه لإعتبارات أكاديمية.


نزاع

يسود نقاش حاد بين تيارين على خلفية النزاع على إحدى الوزارات الحساسة.

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