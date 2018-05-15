عطاالله مُختتما استقبال المهنئين: الانتصار أصبح وراءنا والان حان وقت العمل

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إختتم النائب جورج عطاالله إستقبال المهنئين في دارته في كفرعقا بعد توافد حشد كبير من المناصرين ورؤساء البلديات والمخاتير وكهنة الرعايا واهالي بلدة كفرعقا والجوار.

واكد عطاالله ان فرحة الانتصار اصبحت وراءنا والان بدأ العمل لتحقيق ما نصبو اليه من اجل إعلاء شأن الكورة.

واشار الى ان ورشة العمل ستنطلق قريبا لان هدف إعادة الكورة الى الخارطة السياسية والسياحية والثقافية واجب وهدف اساسي.

ولفت عطاالله الى ان الممارسة ستُثبت ان "اقوالنا أفعال" وسنعود بالكورة وبالتعاون مع كل الخيّرين من ابنائها الى المكان الذي يليق بها، معاهدا أبناء الكورة بأن يحقق حاجات المنطقة لما فيه من خير للجميع من دون أي تفرقة او تمييز.

ودعا عطاالله جميع الكورانيين الى مواكبته في تحقيق حاجيات المنطقة عبر دعمه ورفده بالاقتراحات والمعلومات التي تساهم في ايصال كافة المشاكل الى المراجع المعنية للعمل على حلها، وشدد على تمتين اواصر التعاون بين الجميع لبناء مجتمع كوراني متماسك يعمل يداً واحدة في سبيل الصالح العام.