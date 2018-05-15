جعجع بعد لقائه الحريري: بحاجة لإنطلاقة حكومية جديدة ووجوه ونمط عمل جديد وإلا سنحصل على نفس النتائج

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استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم، في بيت الوسط، رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، في حضور الوزيرين غطاس خوري وملحم رياشي والوزير السابق باسم السبع.

وقال الدكتور جعجع بعد الاجتماع: "بالنسبة للحكومة الجديدة أبديت رأيي والرئيس الحريري كان مستمعا، وقلت اننا نحتاج الى إنطلاقة جديدة. لا وقت طويل لدينا في لبنان تحديدا من الناحية الإقتصادية والمعيشية، ولا لأنصاف الحلول، إنما نحتاج لإنطلاقة جديدة ووجوه جديدة ونمط عمل جديد وإلا سنحصل على نفس النتائج".

اضاف: "لا شك أن المرحلة الماضية شهدت تساؤلات وتساؤلات مضادة بيننا و"المستقبل"، اما اليوم فالمرحلة جديدة كليا وما يجمعنا و"المستقبل" أكبر بكثير مما يفرقنا

والكلام عن إعتقال الحريري وتقديم "القوات" الشكاوى ضده كلام لا معنى له، والزمن طوى تلك الصفحة. وأنا اليوم هنا بتنسيق ثنائي. حاولنا اليوم الوصول الى تصور حول الحكومة الجديدة. وأكرر أن النائب نائب والوزير وزير ولمست هذا الميل لدى الرئيس الحريري".

واكد أن "تفاهم معراب لم ينته، ونشعر بالفرح نتيجة العلاقة الموجودة بين الحريري والعهد، وتفاهمنا مع الحريري يأتي في السياق ذاته، ومكانة الرئيس بري معروفة لدينا منذ السابق وحتى اليوم، وبالسياسة لكل حادث حديث، وأكرر أمام الجميع أننا لا نطالب بحقيبة معينة".