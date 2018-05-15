living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التيار الوطني الحر في فرنسا يعلن فوزه في الانتخابات النيابية

15
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

احتفل التيار الوطني الحر بفوزه في الانتخابات النيابية في لبنان وفرنسا وذلك ضمن عشاء تكريمي للماكينة الانتخابية في فرنسا في مطعم Rimal مشكورا.

تضمن العشاء كلمات مباشرة للنواب والمرشحين الذين حلوا في المراتب الأولى ولا سيما النائب ادغار معلوف والنائب ابراهيم كنعان عن المتن، النائب ألان عون عن بعبدا، النائب سيمون ابي رميا عن جبيل، النائب زياد اسود عن جزين والمرشح جيمي جبور عن عكار الذين شكروا الماكينة على جهودها وحرفيتها. وقد اجمعت المداخلات على القدر العالي للمسؤلية المترتبة على تكتل لبنان القوي في مسيرة نهوض الدولة ودعم العهد.

وعدد مسؤول الماكينة الانتخابية الدكتور سيلا فلفلي إنجازات المندوبين والمنخبين وشرح كيفية تذليل الصعوبات بالإبقاء على روحية النضال من ضمن عمل المؤسسة الحزبية.
وشكر الماكينة فردا فردا بحضور منسق التيار في فرنسا الدكتور أنطوان شديد وممثل أوروبا في المجلس الوطني السيد فادي الشيخ الذين أثنوا على تفاني أعضاء الماكينة ومستقبل التيار الواعد في فرنسا ومسؤوليته في دعم مسيرة العهد من خلال وضع خبرات المنتشرين وإمكانياتهم في تصرف تكتل لبنان القوي.

وتم عرض للنتائج التفصيلية في فرنسا. للاطلاع على النتائج، اضغط هنا.
https://www.tayyar.org/News/Lebanon/216938

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout