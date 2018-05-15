التيار الوطني الحر في فرنسا يعلن فوزه في الانتخابات النيابية

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احتفل التيار الوطني الحر بفوزه في الانتخابات النيابية في لبنان وفرنسا وذلك ضمن عشاء تكريمي للماكينة الانتخابية في فرنسا في مطعم Rimal مشكورا.

تضمن العشاء كلمات مباشرة للنواب والمرشحين الذين حلوا في المراتب الأولى ولا سيما النائب ادغار معلوف والنائب ابراهيم كنعان عن المتن، النائب ألان عون عن بعبدا، النائب سيمون ابي رميا عن جبيل، النائب زياد اسود عن جزين والمرشح جيمي جبور عن عكار الذين شكروا الماكينة على جهودها وحرفيتها. وقد اجمعت المداخلات على القدر العالي للمسؤلية المترتبة على تكتل لبنان القوي في مسيرة نهوض الدولة ودعم العهد.

وعدد مسؤول الماكينة الانتخابية الدكتور سيلا فلفلي إنجازات المندوبين والمنخبين وشرح كيفية تذليل الصعوبات بالإبقاء على روحية النضال من ضمن عمل المؤسسة الحزبية.

وشكر الماكينة فردا فردا بحضور منسق التيار في فرنسا الدكتور أنطوان شديد وممثل أوروبا في المجلس الوطني السيد فادي الشيخ الذين أثنوا على تفاني أعضاء الماكينة ومستقبل التيار الواعد في فرنسا ومسؤوليته في دعم مسيرة العهد من خلال وضع خبرات المنتشرين وإمكانياتهم في تصرف تكتل لبنان القوي.

وتم عرض للنتائج التفصيلية في فرنسا. للاطلاع على النتائج، اضغط هنا.

https://www.tayyar.org/News/Lebanon/216938