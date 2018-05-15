حديث ميركل...مفبرك

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يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخبر منسوب الى مجلة foreign policy الالمانية، ينقل عن المستشارة الالمانية انجيلا ميركل قولها " بانها نادمة على استقبال مليون سوري على اراضيها وانها هي من ضغطت على لبنان لاقرار المادة ٤٩ من الموازنة لتوطين السوريين في لبنان".

وبعد التدقيق تبيّن ان لا صحة لهذه المعلومات، وان الخبر مفبرك ومن نسج الخيال، لاسيما ان لا مجلة المانية بهذا الاسم، وان المجلة الوحيدة التي تحمل اسم foreign policy هي مجلة اميركية لم تجر مقابلة مع ميركل ولا تتضمن اي حديث او معلومات من هذا النوع.