الرئيس عون استقبل رئيس مجلس النواب واستبقاه الى مائدة الغداء.. بري: اللقاء اكثر من ممتاز وهناك تطابق في الرؤية حول عمل المجلس النيابي

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وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري زيارته لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأنها اكثر من ممتازة، مشيراً إلى أن البحث تناول كل المواضيع المستقبلية وخصوصاً عمل المجلس النيابي والمشاريع التي يجب استعجالها والقطاعات التي يجب اعادة الاهتمام بها وتغييرها.





وأكد الرئيس بري أن البحث لم يتطرق إلى موضوع الأسماء بالنسبة الى رئاسة المجلس النيابي، ولا الى تفاصيل الحكومة واسماء الوزراء.

وكان الرئيس عون استقبل الرئيس بري عند الواحدة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد والتطورات على الساحتين المحلية والاقليمية. وتمَّ خلال اللقاء عرض المواضيع التي يجب على المجلس النيابي الجديد ان يوليها اهتمامه، وان يواكبها للعمل على درسها واقرارها بالسرعة اللازمة لما فيه مصلحة البلد.





الرئيس بري

وبعد اللقاء، تحدث الرئيس بري الى الصحافيين فقال:

"تشرفت بلقاء فخامة الرئيس، ولا اقول ان هناك صفحة جديدة، بل صفحة متجددة لانه اصلاً ومنذ انتخاب فخامة الرئيس، وانا ابدي الاستعداد للتعاون مع الرئاسة الاولى.

الجلسة اكثر من ممتازة، وهذا الكلام ليس اعلامياً، وقد تطرقنا لكل المواضيع المستقبلية دون الدخول في التفاصيل كموضوع الحكومة وشكلها، انما عمل المجلس النيابي والمشاريع التي يجب استعجالها والقطاعات التي يجب اعادة الاهتمام بها وتغييرها. كل هذه المواضيع تمت مناقشتها، ويمكنني القول انه كان هناك تطابق في الرؤية لهذه الامور، وتبقى العبرة في التنفيذ، وهو ليس على همّة فخامة الرئيس فقط، بل على همّتنا جميعاً كلبنانيين وهمة وسائل الاعلام التي نتمنى أن تتقي الله وتوفّر علينا بعض المشاكل التي تخلقها احياناً."

سئل: هل اتفقتم على استحقاق انتخاب رئيس المجلس ونائبه؟

اجاب: اتفقنا على ان هناك انتخابا لرئيس المجلس ومكتب المجلس، ولم ندخل في الاسماء ان بالنسبة اليّ او بالنسبة إلى غيري. انا لم اطلب ولم اتلق وعداً".

سئل: هل تفصل في علاقتك بين رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل؟

اجاب: انا اقيم علاقات مع كل شرائح المجتمع، وجبران باسيل من هذه الشرائح.

سئل: هل بحثتم موضوع وزارة المالية؟

اجاب: لم نأت على ذكر تفاصيل الحكومة والوزارات واسماء الوزراء.

سئل: هل سيعاملكم رئيس الجمهورية بالمثل في انتخاب رئيس المجلس؟

اجاب: هذا حقه اذا اراد.

سئل: الى من تميل ان يكون نائبك؟

اجاب: هذا امر اعبّر عنه في ورقة الاقتراع.

وبعد اللقاء، استبقى رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب الى مائدة الغداء، حيث استكمل البحث في المواضيع التي تم عرضها.