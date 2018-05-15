معرض "Art Festival" من تنظيم طلاب التيار وبحضور ألان وسليم عون

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نظم طلاب التيار الوطني الحر في الجامعة اللبنانية كلية الفنون الجميلة الفرع الثاني معرض "Art Festival" للسنة الثامنة على التوالي في الصالة الكبرى في الكلية وقد شارك في افتتاح المعرض النائبين آلان عون وسليم عون عميد الكلية الدكتور محمد حسني الحاج ومدير الكلية الدكتور انطوان شربل منسق عام قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر جهاد سلامة ومسؤول مكتب الجامعة اللبنانية في القطاع ايلي الخوري الى جانب حشد من الإداريين والاساتذة وطلاب الكلية. كما وزار المعرض رئيس الفرع الثاني في نقابة المهندسي ايلي الخوري.



ويساعد هذا المعرض الطلاب على إبراز مواهبهم والمستوى العالي الذي تتمتع به الجامعة اللبنانية بكافة كلياتها.