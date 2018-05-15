مخزومي: لدعم لبنان في حل أزمة النازحين التي باتت تشكل عبئاً كبيراً على اقتصاده

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب المنتخب فؤاد مخزومي السفير الأسترالي غلين مايلز في مكتبه في وسط بيروت الذي زاره مهنئاً بفوزه في الانتخابات النيابية. وتداول معه في الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.



إثر اللقاء، قال مخزومي إن العلاقات اللبنانية - الأسترالية متينة ويشد من أواصرها الجالية اللبنانية في استراليا. وشدد على أن اللبنانيين في العالم يساهمون في تعزيز الاقتصاد في البلد، مؤكداً أنه سيسعى جاهداً في المجلس النيابي لتعزيز ظروف الاستثمار للمغتربين ورجال الأعمال الأستراليين. ودعا إلى دعم لبنان في حل أزمة النازحين التي باتت تشكل عبئاً كبيراً على اقتصاده.



واستقبل مخزومي أيضاً وفد مجلس عمدة مؤسسات محمد خالد الاجتماعية، ومدير عام المؤسسات الشيخ أحمد دندن مهنئين بفوزه في الانتخابات النيابية.