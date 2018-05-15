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رئيس الجمهورية تلقى رسالة تهنئة بالانتخابات من أمير الكويت وبحث مع كارديل نتائج المؤتمرات الدولية حول لبنان

15
MAY
2018
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الرئيس عون معلقاً على أحداث فلسطين: الجريمة تستمر والحراس غياب
 
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير الكويت لدى لبنان عبد العال سليمان القناعي، الذي سلمه رسالة تهنئة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بنجاح عملية الانتخابات النيابية. وتضمنت الرسالة إشادة "بالمستوى الرفيع للتنظيم الذي ساد عملية الاقتراع، والذي يسَّر على الناخبين الادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر".
 
وعرض الرئيس عون مع السفير الكويتي تطورات الأوضاع الأخيرة في المنطقة في ضوء افتتاح السفارة الأميركية في القدس والأحداث الدموية التي تلتها، وطلب دولة الكويت عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث هذه الأحداث.
 
وأوضح السفير القناعي بعد اللقاء أنه نقل أيضاً إلى الرئيس عون تهنئة أمير الكويت بحلول شهر رمضان المبارك، آملاً بولادة الحكومة العتيدة في أقرب فرصة ليتم استثمار جو النجاح الديمقراطي الذي خلفته الانتخابات النيابية.
 
 
المنسقة الخاصة  للأمم المتحدة
كما التقى الرئيس عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالانابة السيدة بيرنيل داهلر كارديل Pernille Dahler Kardel، التي هنأته بنجاح العملية الانتخابية، متمنية تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن. واوضحت بعد اللقاء أنها تطرقت مع رئيس الجمهورية الى آلية متابعة نتائج المؤتمرات الدولية من أجل لبنان التي شاركت فيها الأمم المتحدة.
 
السفيرة هالة كيروز
ثم استقبل الرئيس عون سفيرة لبنان الجديدة في اسبانيا السفيرة هالة كيروز بعد التحاقها مؤخراً بمركز عملها، وزودها بتوجيهاته متمنياً لها التوفيق في مهامها.
 
المدرب مروان الأسمر 
واستقبل بعدها رئيس الجمهورية المدرب الدولي على السلوك السليم مروان الأسمر، الذي قدم اليه الجائزة الدولية للمدربين المحترفين التي فاز بها مؤخراً ضمن المسابقة التي أقامتها المنظمة الدولية لمدربي السلوك السليم المحترفين في كندا، وشاركت فيها 167 جمعية وجهة دولية من 34 بلداً.
وأوضح الأسمر أن الهدف من عمله هو تدريب الأطفال والراشدين على اكتساب مهارات الذكاء العاطفي وضبط النفس بهدف السلوك السليم. 
 
أحداث فلسطين
وكان الرئيس عون قد غرد صباح اليوم على حسابه الشخصي على تويتر، معلقاً على أحداث فلسطين بالقول: " الجريمة تستمر والحراس غياب". 
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