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ماذا حصل بين وئام وهاب والشيخ نعيم قاسم؟!

15
MAY
2018
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أكّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب انه جزء من المقاومة في أي مرحلة أو مواجهة مقبلة في هذا الصراع القائم اليوم والتحديات التي تواجهها المنطقة، موضحاً أن موضوع القدس والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة يطرح تحديات كبيرة على مستوى المنطقة. وأكد أن المرحلة المقبلة ستكون حساسة ما يستدعي منهم الوقوف صفاً واحداً في مواجهتها.



وشدد وهاب، خلال لقائه نائب الأمين العام لـ "حزب الله" سماحة الشيخ نعيم قاسم، على أن قانون الإنتخاب الجديد كان قانوناً ممتازاً كشف حجم كل القوى السياسية، وسيكون هو الأساس في الإنتخابات مستقبلاً مع تعديلات ربما طفيفة، معتبراً أن قانون النسبية مسألة أساسية أدّت الى فوز قوى سياسية لها الحق في أن تكون موجودة لأن القانون الأكثري كان قانوناً ظالماً بالكامل.



ودعا وهاب الى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لتنطلق عجلة الدولة خصوصا وأن هناك قضايا معيشية كبيرة تستدعي معالجات سريعة.

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