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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 15 أيار 2018

15
MAY
2018
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اللواء
عون: الحكومة للأكثرية.. والمعارضة للأقلية
شلالات دم فلسطيني بمجرزة الإحتلال تزامناً مع افتتاح البؤرة الاستيطانية الأميركية
ترامب انت وحش صهيوني وعائلتك تضحك وترقص في القدس على دم ابطالنا ونسائنا
سماحة السيد حسن نصرالله يحلّق في كلام تاريخي ونقول لك كلنا وراءك وفداك

النهار
يوم نقل السفارة الأميركية غرق بدماء الغزاويين
تسمية الحريري وعودة بري "في الجيبة" والمعارك على التشكيل والحقائب الدسمة

الأخبار
«الدستوري» يقول غير ما يقرّر: غياب قطع الحساب مدخل إلى الفساد
معادلة نصرالله الجديدة: العمق الإسرائيلي مقابل الخطوط الحمراء
التسويات الضريبية تصطدم بحائط «الدستوري»

الجمهورية
واشنطن تمنع تبني بيان لمجلس الامن الدولي
المجلس الدستوري صوّب الأداء الحكومي...
"علامات استفهام" حول مصير "تفاهم معراب"!

البناء
فلسطين تنتفض بالدم على المؤامرة الأميركية الإسرائيلية الخليجية لبيع القدس وتهويدها
نصرالله: 55 صاروخاً وتحقّق الردع... والمنطقة ومحور المقاومة أمام مرحلة جديدة
عون لأولوية ملف النازحين... و«المستقبل» تحت المجهر... وحردان: الثلاثية قوّة لبنان

المستقبل
تدشين وعد ترامب: مجازر إسرائيلية في غزة ومجلس الأمن ينعقد اليوم
القدس...عربية عربية عربية

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