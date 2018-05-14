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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



من بديهيات علم القانون، التي يتلقنها طالب سنة أولى حقوق، كلمتان تترددان، ولا غنى عنهما: الشكل والمضمون.



في الشكل، أبطل المجلس الدستوري اليوم المادة التاسعة والأربعين من الموازنة مع عدد من المواد الأخرى. أما السبب، فعدم جواز حشر المواد في متن الموازنة، خصوصا إذا كانت مرتبطة بقوانين أخرى، ومنها قانون تملك الأجانب. هذا مع الإشارة، إلى أن ما قبل في الشكل من الطعن المقدم، يماشي جميع توصيات لجنة المال والموازنة منذ سنة 2010.



أما في المضمون، فسقطت تهمة التوطين وكذبة التجنيس، التي ساقها بعض معروف، ضد خصومه الانتخابيين، ليمضي السادس من أيار، وتذهب معه جميع التلفيقات والحملات وكل الصراخ، أدراج الرياح.



على كل حال، الكرة اليوم في ملعب المجلس النيابي الجديد. مجلس يستعد لانتخاب رئيسه ونائب الرئيس، وسط أجواء إيجابية، صدرت عن الرئيس نبيه بري، الذي أكد التصويت لمن يرشحه رئيس الجمهورية من الأرثوذكس، نظرا إلى حجم كتلة التيار الوطني الحر. غير أن بداية النشرة، لن تكون من السياسة، بل من المونديال. فهل سيتمكن اللبنانيون هذا العام من مشاهدة المباريات في المطاعم؟





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





إنه يوم القدس في ألوان:



- الأسود حيث دشنت إبنة الرئيس الاميركي إيفانكا ترامب عملية نقل السفارة.

- وأيضا حيث الدم الأحمر للشهداء.

- الابيض حيث المقاطعة الاوروبية والدولية للحدث الدامي.

- الرمادي حيث صمت بعض الدول على ما جرى ويجري إلا ان هناك دعوة لاجتماع عاجل في جامعة الدول العربية.



وفي الامم المتحدة مؤتمر صحافي لمندوبي السعودية وفلسطين استنكارا لما جرى في القدس. وفي نيويورك قد يعقد مجلس الامن جلسة طارئة في الساعات القليلة المقبلة. وفي الخارج أيضا إجتماع جديد في أستانة وتداول دبلوماسي روسي تركي وإيراني في الحل السياسي الممكن للأزمة السورية. وفي العراق إعلان من رئيس الوزراء حيدر العبادي الاستعداد للتعاون مع الكتل النيابية الفائزة في الانتخابات لتشكيل حكومة.



لبنانيا موقف بارز لوزير الخارجية جبران باسيل بأن الولايات المتحدة سجلت فشلا جديدا في الشرق الاوسط من خلال نقل السفارة الى القدس والانسحاب من الاتفاق النووي.



وفي المواقف نفى النائب وليد جنبلاط ما نقل عنه في توقيف مشبوه لتخريب العلاقة مع السعودية والامارات العربية المتحدة بشأن اليمن خصوصا بعدما زاره السفيران السعودي والإماراتي.



ومن جهته تيار المستقبل نفى بعض الأنباء المفبركة عنه مؤكدا أن ما ينسب الى مصادر فيه او أوساطه غير صحيح على الاطلاق.



وفي المواقف اللبنانية ايضا إعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان جهة دولية أبلغت اسرائيل ان الرد سيكون في عمق فلسطين المحتلة وليس في الجولان كما حصل.



بداية من القدس المحتلة ونقل السفارة المرفوض من شعوب العالم وغالبية الدول.





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* مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"



هو يوم نكبة جديد للفلسطينيين والعرب أرادته اسرائيل ومعها اميركا في الذكرى السبعين للنكبة بنقل السفارة الاميركية الى القدس، وبمذبحة ارتكبتها قوات الاحتلال اسفرت عن استشهاد اكثر من اربعين فلسطينيا واكثر من الف جريح.



الفلسطينيون باللحم الحي والاجساد العارية والقبضات المرفوعة والحناجر الصادحة، واجهوا قوات الاحتلال الاسرائيلي وكذلك قرار دونالد ترامب نقل السفارة الذي ادانه كل العالم.



رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رفض اعلان القدس عاصمة لاسرائيل، واعتبر نقل السفارة الاميركية الى القدس خطوة تضع كل المسارات السلمية في المنطقة أمام جدار مسدود.



الرئيس الحريري كان قد غرد متناولا القرارات التنظيمية الاخيرة وقال ان: الاقالات اللي حصلت لها سبب واحد هو المحاسبة”. وختم بكلمة شكر من القلب لجهود نادر الحريري.



وفي هذا السياق اكد قيادي بارز في تيار المستقبل بأن نادر الحريري طلب من الرئيس الحريري إعفائه من منصبه وأنه ألح على طلبه منذ فترة طويلة سبقت إجراء الانتخابات النيابية، وان لا رابط بين استقالته والقرارات التي اتخذها الرئيس الحريري.



وهذا المساء اعلن تيار المستقبل في بيان له ان كل مايرد في جريدة الاخبار كذب وتلفيق وتضليل.



واليوم، وفيما ابطل المجلس الدستوري سبعة مواد من قانون الموازنة بما فيها المادة التاسعة والاربعين، دخل المجلس النيابي في الاسبوع الاخير من ولايته التي تنتهي الاحد المقبل ويستعد المجلس الجديد لانتخاب رئيسه ونائب الرئيس وهيئة المكتب الثلاثاء المقبل.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



ذهب الرئيس ترامب الى النهاية في قراره نقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس، وها هو يفتتحها معمدة بدماء اكثر من 40 شهيدا فلسطينيا و 900 جريح غير عابئ باعتراضاتهم ورفضهم القرار الفوقي الجائر ورغم غزال مقام الدول التي وافقت على المشاركة في حفل الافتتاح عددا وقيمة. قرار ترامب الذي لم يفرح سوى نتنياهو اثار موجة عارمة من الشجب لما سيتسبب به من تداعيات سلبية على الوضع المأزوم المتأرجح فوق هوية الحرب في المنطقة، اضافة لما سيعطيه هذا القرار من مبررات للمزيد من العنف الذي تصنفه واشنطن في خانة الارهاب.



توازيا، لبنان بدأ يتعامل مع الوقائع التي انتجتها الانتخابات وكيفية ترجمتها على صعيد توزع القوى في الحكومة المقبلة والجنوح واضح في اتجاه اعتبار ان الانتخابات اعادت نفس الموازين التي كانت قائمة قبل الانتخابات، ما يعني اضافة الى عودة الرئيسين بري والحريري الى منصبيهما فإن الحكومة المقبلة ستكون شبيهة الحالية بتوزيع حقائبها وبيانها الوزاري، وكفى اللبنانيين شر الاقتتال، الامر الذي يقرأ فيه المقبلون محاولة واضحة لاستخدام نفس الاستراتيجية الالغائية التي تابعها حزب الله مع انتخابات 2005 و 2009 التي فاز بها فريق 14 اذار والمستهدف الحقيقي الان هي القوات اللبنانية المنتصرة في الانتخابات والمعتنقة لمبادئ هذا الخط، فهل نشهد في التحولات التي يشهدها تيار المستقبل ما يقلب المعادلة؟





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



على جسر من دم افتتحت اميركا سفارتها في القدس .. وعلى جسور الصمت العربي مشى خمسون شهيدا ويعاند أكثر من ألفي فلسطيني جراحهم في مستشفيات غزة ففي الذكرى السبعين للنكبة .. نكبت عاصمة فلسطين باحتلال أميركي بعد الإسرائيلي .. وبنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس في قرار كان من المفترض أن يستفز مشاعر العرب .. لكن غزة قاتلت وحدها .. دافعت ودفعت .. تقدمت ونظمت .. تظاهرت وصرخت .. استشهدت وجرحت لم تبخل غزة على قدسها فكانت قطاعا من نار وغضب قال الغزاويون كلمتهم بقلوب وضعت على مسيرات العودة .. المحفوفة بالأخطار . لكنْ من ساندهم ؟ من استشعر غضبهم وتحسس قلبه وقدسه .. قبلة العرب وثالث الحرمين .. مدينة المسيح وبوابة الأقصى؟ من المؤكد أن زعماء عربا صرفوا كل انتباههم وشدوا عضلات وجوههم وانسدلت عيونهم دهشة واستنفروا بكل اتجاه على استعراض ايفانكا ترامب وهي تداعب جدار السفارة بثوبها الأبيض وتعلن باسم والدها افتتاح المبنى بأسلوب يهز البنيان الجسدي لعرب لا يلوون إلا على الاستسلام. فأين هم اليوم من مسيرة الشهداء؟ وماذا حققوا للقدس ردا على نقل السفارة؟ المؤتمنون منهم على المدينة المقدسة كالأردن والمغرب اختفت ملامحهم الغاضبة واكتفت عمان جارة فلسطين بتصريحات تؤكد أن القرار باطل .. فيما دخلت الجامعة العربية في غيبوبة رسمية وأعلنت عبر مساعد أحمد أبو الغيط أن القدس خط أحمر وأن السلطات الإسرائيلية تدخل المنطقة في منحى بالغ الخطر ولم تبلغ الأمانة العامة للجامعة العربية عن مستوى هذه الخطورة ولم تصرفها في السوق العربية المشتركة لإعداد رد على إسرائيل وأميركا يرقى الى مستوى الشهادة وانتزاع الحق لا بل أقدمت الجامعة العربية على التبليغ عن وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو الذي تحدث عن تراجع وتردد داخل العالم الإسلامي وبخاصة داخل جامعة الدول العربية، بشأن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وأسفت الجامعة على استهداف الوزير التركي لها على نحو سلبي ونهج استعلائي بما يعني أنها تحركت فقط لسمعتها وصيتها ودراية لمشاعرها ولم تلتفت الى مشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين على حد سواء في العالم العربي الذين انتزعت منهم قدسية قدسهم وأمام صورة التراجع العربي الى الخلف .. لم يكن لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس سوى إعلان الحداد وهو حداد على العرب ,, وجامعتهم , وقراراتهم .. وانقساماتهم فيما بينهم ووحدتهم مع أميركا .. ولم تكن ايفانكا ترامب وكوشنيرها اليوم وحدهما لا بل كانا مؤللين مدعومين بكومة عرب أهدوا لاسرائيل عيدها السبعين.





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* مقدمة نشرة اخبار ال "ان بي ان"



على النكبة مر سبعون والعرب نائمون. هي نكبة للعرب ولن نتحدث عنهم لأنك تسمع لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ولأن أهل فلسطين أدرى بحقها خرج الآلاف في غزة والضفة يكسرون قيد السجن الإسرائيلي الكبير و يرفعون عنوان العودة الكبرى ويصادقون على قرارهم هذا بالدم والشهداء في مواجهة قنابل العدو الحارقة ولم يستسلموا أو يستكينوا وضعوا مفتاح العودة في جيبهم وفتحوا طريق الإنتفاضة بعشرات الشهداء ومئات الجرحى المدنيين الذين تبرعوا بدمائهم لأمة باتت بلا دم.



في القدس أعطت واشنطن تأشيرة تهويد المدينة الشريفة بنقل سفارتها وسط مظاهر إحتفالية أميركية – إسرائيلية ومقاطعة أوروبية وصمت عربي.



حركة امل وفي ذكرى النكبة باركت للشعب الفلسطيني اعتلاء العديد من الشهداء وأكدت انحيازها ووقوفها الى جانب حقه بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وأدانت الحركة اصرار الادارة الأميركية على تنفيذ قرارها بنقل سفارتها الى القدس معتبرة أن هذا الأمر مخالف للقانون الدولي ولتاريخ القدس وانتمائها العربي والاسلامي وحذرت من أنه يشكل خطرا داهما وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.



الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كشف اليوم جزءا من تفاصيل ليلة الصواريخ في الجولان المحتل معلنا مرحلة جديدة في سوريا بعدما كسرت الهيبة الإسرائيلية. وأكد السيد نصرالله أن ما حدث هو رسالة تقول أنه لا يمكن لإسرائيل الإعتداء على سوريا من دون مواجهة رد أو عقاب وأشار إلى أن حكومة العدو تم إبلاغها أن تجاوز الخطوط الحمر سيؤدي إلى الرد بقصف ثان في قلب فلسطين المحتلة.



وفي ظل الوضع الإقليمي الخطير رأى الرئيس نبيه بري أن التأخير في تأليف الحكومة هو أخطر مما يحصل إقليميا لأن ذلك يعتبر ضرورة ملحة لافتا إلى أنه مع تأليف حكومة وفاق وطني أو ما تسمى حكومة وحدة وطنية.



في الأجندة اللبنانية جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الأربعاء يناقش خلالها إقتراح قانون يرمي إلى إلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة كما أدرجت على جدول الأعمال البنود الكهربائية.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



شاهرا ذو الفقاره الذي ما خاب، واصاب مقتلا من كل عدو او ارهاب، أطل الامين العام لحزب الله أملا متجددا زمن النكبات..



بعين القائد الشهيد السيد مصطفى بدر الدين وفي ذكراه الثانية تطلع السيد حسن نصرالله الى القدس المسبية والارض المبارك حولها بدماء الشهداء، ليرى نصرا حتميا ككل انتصارات ذولفقار من الجنوب اللبناني الى العراق، ومن سوريا المعافاة الى فلسطين التي باتت قاب قوسين او ادنى من زمن التبدلات..



فلسطين التي قدمت اليوم خمسين شهيدا او يزيد، وما يفوق الالفي جريح خلال مسيرة العودة الرافضة لتسجيل سجل جديد من زمن النكبة، مع نقل السفارة الاميركية الى القدس المحتلة، لينقل المشهد الى العالم بعشرات آلاف المتظاهرين وعشرات الشهداء وآلاف الجرحى، وأم فلسطينية في قطاع غزة حملت لافتة تقول: من ظن ان غزة تنزف الآن فليراجع نفسه، فغزة تتبرع بدمائها لأمة اصبحت بلا دم..



وبالدم الذي كتب كل عز لهذه الامة أكمل السيد نصر الله ما سجلته المظاهرات الفلسطينية اليوم. اي رهان على قانون دولي او انظمة عربية كلام لا يعتد به، والرهان على شعوبنا التي تبعث الامل قال السيد، والمطلوب موقف في مكانين هما: الاول فلسطين والا يوقع ممثلوا شعبها على صفقة القرن، والثاني محور المقاومة بدوله وحركاته وشعوبه بالا يخضعوا، فهم اقوى من اي وقت مضى واكثر الناس خشية من الذهاب الى الحرب هي تل ابيب..



وكمحور المقاومة اننا امام مرحلة جديدة في سوريا أكد السيد نصر الله، والرسالة التي قدمتها ليلة الصواريخ على الجولان المحتل، ان دمشق وحلفاءها لن يسمحوا ان تبقى سوريا مستباحة، ومستعدون للذهاب الى ابعد مدى..



في المدى السياسي اللبناني ما هو محسوم ان الرئيس نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي، ولا مشكلة حول نائب الرئيس قال السيد نصر الله، اما في ملف تشكيل الحكومة فهناك بعض الدول الاقليمية ترغب بالا يستعجلوا تشكيل الحكومة لاخذ البلد الى مأزق، فالاصغاء لهذا الكلام لا يخدم المصلحة الوطنية، والمصلحة ان نتعاون جميعنا لتشكيل حكومة من دون اي تأخير..





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



دماء فلسطينية غزيرة سالت رفضا لنقل السفارة الأميركية إلى القدس ... المشهد الإحتفالي في نقل السفارة، وقول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: يا له من يوم عظيم، نحن في القدس وسنبقى هنا" لم يحجب انفجار الغضب الفلسطيني والرد العدواني الإسرائيلي الذي أوقع ما يزيد عن خمسين قتيلا وألفي جريح... نتنياهو ختم كلمته متحديا الفلسطينيين والعالم بوصف القدس أنها "العاصمة الأبدية الموحدة لإسرائيل" في ظل تنديد من أكثر من دولة، ولكن هذا التنديد لم يبلغ مرحلة الفعل، بل اقتصر على الاستنكار الكلامي...



لبنانيا، مع بداية الأسبوع الثاني على مرور الإنتخابات النيابية، يتهيأ الداخل لجملة استحقاقات: الاستحقاق الأقرب انتخاب رئيس جديد للمجلس ونائب رئيس وهيئة مكتب مجلس النواب ... كل المؤشرات تدل على أن القديم سيبقى على قدمه بالنسبة إلى الرئيس ... الإستحقاق الثاني تركيب الكتل النيابية تمهيدا لمرحلة الاستشارات لتسمية رئيس الحكومة ولمطالب الوزارات والحقائب ... الإستحقاق المستجد المتمثل بحملة التطهير التي باشرها الرئيس سعد الحريري داخل تيار المستقبل والتي يبدو أنها لم تنته ...



بين كل هذه الإستحقاقات تطور قضائي: المواجهة المنتظرة بين الدكتور سمير جعجع ورئيس مجلس إدارة "ال بي سي آي" بيار الضاهر لم تحصل، لأن الدكتور جعجع تغيب عن الحضور إلى قصر العدل، ما جعل الحدث خارج القاعة بدل ان يكون داخلها.. هذا الحدث تميز بإرباك وتناقض في موقف محامي الدكتور جعجع النائب المتخب جورج عدوان، وبتغريدة إنفعالية من الدكتور جعجع أخرجته عن هدوئه: تناقضات عدوان تظهرت في أكثر من موقف متعاكس: فهو قال إن جعجع يريد المواجهة لأنها لمصلحته، ثم عاد ليقول إن جعجع لا يواجه بيار الضاهر... أما انفعال الدكتور جعجع فمن خلال تعابير إستخدمها في تغريدة قال فيها: "لم أتعرف يوما على "حرامي وقح وجئم" مثل الذي نراه اليوم"... ما يستدعي جملة من الأسئلة أبرزها:



لماذا لم يقدم محامو جعجع منذ أحد عشر عاما وإلى اليوم ما يؤكد اتهاماته؟ إذا كان جعجع يريد المواجهة "لأنها لمصلحته" حسبما يقول محاميه، فلماذا لم يتلقف هذه الفرصة ويدافع عن هذه المصلحة... بيار الضاهر الذي وصفه الدكتور جعجع "بالحرامي" قبل المواجهة ومثل أمام القاضية متسلحا بأدلته، فهل الحرامي هو من يقبل التحدي ويخضع للقضاء ويصر على المواجهة؟ هذا ليس سؤالا، هذا علامة من علامات التعجب من شخصيات تهرب من المواجهة وتستعيض عنها بالتشهير عن بعد، وهذا التشهير هو برسم القضاء والرأي العام.





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