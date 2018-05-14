شروط أميركية مسبقة لرفع العقوبات عن كوريا الشمالية

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قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتن في مقابلة تلفزيونية، إنه يتوجب على كوريا الشمالية إبعاد أسلحتها النووية خارج أراضيها، كشرط مسبق لرفع العقوبات عنها.

وفي مقابلة مع شبكة "إي بي سي" نيوز الأميركية، استعرض بولتن الخطوات التي ينبغي على كوريا الشمالية اتخاذها قبل أن ترفع واشنطن العقوبات عنها.

وأضاف بولتن: "إن عملية نزع السلاح النووي الكوري الشمالي تتضمن التخلص من قدرات معالجة اليورانيوم والبلوتونيوم"، مشيرا إلى أن نزع الأسلحة يتضمن أيضا الصواريخ الباليستية.

وقال بولتن إن هذه الخطوات يجب أن تتم قبل أشهر قليلة من رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأميركي، أنه يمكن نقل الأسلحة النووية الكورية الشمالية إلى مركز معالجة أسلحة الدمار الشامل في ولاية تينيسي للتخلص منها هناك.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت أنها ستغلق النفق النووي الذي كانت تستخدمه لإجراء التجارب النووي بين 23- 25 من مايو الجاري، وذلك ضمن خطوات تسبق القمة المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في يونيو المقبل لمناقشة السلاح النووي لبيونغ يانغ.

وأشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بهذه الخطوة، لكن يبدو أن الخطوة ليست كافية بالنسبة لواشنطن التي تريد التأكد من بيونغ يانغ تريد بالفعل التخلص من كافة أسلحتها للدمار الشامل.

وتقول كوريا الشمالية إنها لا تحتاج إلى الأسلحة النووية في حال حصول نظامها على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة.