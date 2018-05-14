نشاط توعوي لجمعية ALISEP في اسواق بيروت بعنوان الموسيقى تشفي من التصلب اللويحي

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أقامت الجمعية اللبنانية لمرضى التصلب اللويحي ALISEP حفلا موسيقيا تحت عنوان "الموسيقى تشفي من التصلب اللويحي" MS Heals Music في اسواق بيروت وذلك لمناسبة اليوم العالمي لهذا المرض.

أحيا النشاط عدد من الفرق الموسيقية من بينها فرقة الجامعة اللبنانية الاميركية LAU وفرقة جامعة القديس يوسف وعازف الكمان ماريو ناكوزي والفنانة كريستين ابو زيد.

وساهم المشاركون في التوعية على هذا المرض من خلال فنهم، ما اضفى جوا من البهجة والفرح ادخل الامل الى نفوس كل الاشخاص الذين يعانون من التصلب اللويحي وهو داء مزمن يصيب الشريحة الشابة من المجتمع.