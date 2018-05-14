البيان الختامي لمؤتمر بروكسل: تسهيل عودة النازحين واللاجئين "الامنة والكريمة والمستدامة" الى الى بلادهم من الاولويات الاساسية للمجتمع الدولي

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البيان الختامي لمؤتمر بروكسل صدر تحت عنوان "نداء بروكسل":



اختتم المؤتمر الدولي الوزاري لحماية ضحايا اعمال العنف الاثنية والدينية في الشرق الاوسط الذي عُقد في بروكسل برئاسة وزيري خارجية لبنان وبلجيكا جبران باسيل وديدييه رايندرز أعماله بعد مناقشات شارك فيها ممثلون عن ٨٥ دولة ومنظمة دولية، حيث أشاد المشاركون بجهود دول المنطقة لا سيما لبنان في المحافظة على نموذج التنوّع. كما نوّهوا بالانتخابات النيابية الاخيرة التي جرت في لبنان، معتبرين انها أساسية في الحفاظ على التنوّع وتأكيد المصالحة والمشاركة الفعلية للاقليات في الحياة السياسية.



وصدر عن المؤتمر توصيات عدة ابرزها:

-التوافق على ان تسهيل عودة النازحين واللاجئين الامنة والكريمة والمستدامة الى الى بلادهم من الاولويات الاساسية للمجتمع الدولي والدول المعنية.

-التأكيد على ان اهم التحديات الحالية تشمل نزع الالغام واعادة الإعمار وتأمين بيئة آمنة ومستدامة للعودة.

-ضرورة المحاسبة والمصالحة والمشاركة الفعلية والوقاية من اجل تأمين نسيج اجتماعي متماسك.

-تقوية المؤسسات التابعة للدولة ومحاربة الفساد وتطوير سياسات لمنع التطرف.

-الحفاظ على غناء التراث الثقافي الديني والاثني الذي يتميز به الشرق الاوسط.

وخلص المشاركون الى دعوة المعنيين والمجتمع الدولي للعمل على السماح بعودة النازحين الى بلادهم عبر تأمين حرية المعتقد والمساواة والأمن.