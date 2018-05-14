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الصرّاف تحدث عن اهمية التعاون بين لبنان وايطاليا وتعزيز الاتفاقيات الثنائية في لقاء مع نظيرته الإيطالية

14
MAY
2018
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شهدت وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، محادثات لبنانية ايطالية بين وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف ونظيرته الايطالية  روبرتا بنوتي.

وكانت الوزيرة الايطالية قد وصلت صباحا الى الوزارة  للمتابعة نتائج مؤتمر روما 2 لدعم الجيش والقوى الأمنية، حيث اقيم لها استقبال رسمي ووضعت اكليلا من الزهر على نصب الشهداء.

وعقدت بعد ذلك جلسة محادثات، تمحورت حول الاوضاع في لبنان والمنطقة. تحدث خلالها الوزير الصرّاف عن اهمية التعاون بين لبنان وايطاليا وتعزيز الاتفاقيات الثنائية مشيرا الى أن لبنان يسعى الى تعزيز قواته البحرية.

 ونوه الصراف بالتنسيق القائم بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الذي أفرز هدوءا أمنيا في الجنوب مؤكدا ضرورة التمسك بحيادية هذه القوات. واشاد بما تقدمه الوحدة الايطالية المشاركة في قوات اليونيفل لا سيما في مجال الخدمات والمشاريع الانمائية مما عزز علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الشعبين. وحيا للمناسبة شهداء الكتيبة الايطالية الذين سقطوا في لبنان.

وأكد الصرّاف خلال المباحثات،  التزام لبنان القرارات الدولية ولاسيما ال  "1701" مشددا ان لبنان لن يتنازل عن حقوقه وثراوته وخصوصا في ما خص موضوع النفط والمياه لافتا" إلى ان القوانين الدولية واضحة في هذا الشأن، مجددا رفض لبنان للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.

وتناول الصراف مسألة اللاجئين السوريين في لبنان، والاعباء الاجتماعية والاقتصادية والامنية التي وقعت على كاهل لبنان من جراء هذا اللجوء مكررا دعوته لضرورة العمل على ايجاد حل جذري لهذه الازمة، وتنظيم عودة النازحين السوريين الى المناطق  الآمنة في سوريا  في اسرع وقت، وهو امر سينعكس ايجابا على لبنان مؤكدا ان لبنان يرفض اي شكل من اشكال التوطين ولن يساوم على هذا الامر. 

وشكر الصراف نظيرته الايطالية على "المباشرة بترجمة التزامات مؤتمر روما 2 اليوم وعلى الدعم المستمر الذي تقدمه ايطاليا للبنان".

 من ناحيتها اكدت الوزيرة الايطالية حرص حكومتها على استقرار لبنان ودعمه معربة عن رغبة بلادها تعزيز التعاون مع لبنان حاضرا ومستقبلا من خلال الاتفاقات الثنائية.

و شددت على اهمية الدور الذي تؤديه قوات اليونيفل في جنوب لبنان في حفظ استقرار لبنان وأمنه.  ووجهت تحية الى شهداء الكتيبة الإيطالية الذين سقطوا في لبنان والى شهداء الجيش اللبناني. كما ثمنت علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع  البلدين.

كما استقبل الصرّاف وفدا" من ال Royal College of Defense Studies RCDS Delegation بحضور السفير البريطانيHugo shorter   وتم  التداول في الوضع السياسي والامني في لبنان والمنطقة حيث نوه الصرّاف بالجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني في محاربة الارهاب وحفظ الاستقرار لبنان وامنه.

كما استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف لجنة دراسة مشروع المستشفى العسكري المركزي الجديد برئاسة اللواء الركن جورج شريم وتم تلزيم دراسة محضر تأهيل الشركات لدراسة مشروع المستشفى العسكري المركزي الجديد.

 
 
 
 
 
 
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