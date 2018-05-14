بالأرقام: التيار الوطني الحر في فرنسا حاز على أعلى نسبة مقترعين وحل أولاً في العديد من الأقضية

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حاز التيار الوطني الحر في فرنسا على اعلى نسبة مقترعين بين الأحزاب المنافسة وحل اولا في العديد من الأقضية. اما في التفاصيل حسب الماكينة الانتخابية في فرنسا، فهي على الشكل التالي:

- في قضاء البترون حيث سجلت اعلى نسبة مشاركة في فرنسا من حيث الاقتراع، حاز لائحة الشمال القوي للتيار الوطني الحر على ٤٨ ٪؜ من المقترعين مقابل ٢٩٪؜ للائحة نبض الجمهورية القوية (القوات والكتائب معاً). وقد حاز الوزير جبران باسيل على ١١٣ صوت تفضيلي اَي اكثر من ضعفي الأصوات التفضيلية بالنسبة لأقرب المنافسين. اما لائحة معا للشمال المدعومة من فرنجية وحرب فقد حلت في المركز الأخير ب ٦،٨٪؜ بعد لائحة كلنا وطني.

- في زغرتا حلت لائحة الشمال القوي في المركز الاول ب ٣٢،٤ ٪؜ متقدمة على اللوئح المتنافسة.

- في عكار حلت لائحة عكار القوية في المركز الاول ب ٣٩،١ ٪؜ وحاز المرشح جيمي جبور على اعلى نسبة أصوات تفضيلية بين جميع المتنافسين على كافة اللوائح (٨٠ صوت)

- في كسروان، اكتسحت لائحة لبنان القوي بنسبة ٦٢،١٪؜ بينما حازت لائحة التغيير الاكيد على المركز الثاني ب١٨٪؜. وقد حاز العميد شامل روكز على اعلى نسبة أصوات تفضيلية بين جميع المتنافسين على اللوائح (٦٨ صوت)

- في جبيل، كانت فرنسا وفية للنائب سيمون ابي رميا ممثل التيار الوطني الحر على لائحة لبنان القوي حيث حاز على ٩٥ صوت تفضيلي من أصل ١٣٠ للائحة متفوقاً على جميع المتنافسين. وتكون اللائحة حلت في المركز الاول بنسبة ٤٨،٥٪؜

- في المتن، حلت لائحة المتن القوي في المركز الاول بنسبة ٣٨،٩٪؜ وحل النائب ادغار معلوف اولا في الأصوات التفضيلية بين أعضاء اللائحة.

- في جزين، اكتسح التيار الوطني الحر النتيجة حيث حلت لائحة صيدا وجزين في المركز الاول ب ٥٠،٤٪؜ وتقاسمت لوائح القوات وامل المركزين الثاني والثالث. وحل النائب زياد اسود أولاً في الأصوات التفضيلية بين جميع المتنافسين حاصدا ٧٥ صوت تفضيلي.

- في البقاع الغربي، حلت لائحة الغد الأفضل أولى بنسبة ٣٧،٤٪؜ مع النائب ايلي الفرزلي اولا من حيث الأصوات التفضيلية بين جميع المتنافسين.

- في بيروت الأولى، حازت لائحة بيروت الاولى للتيار وحلفائه على ٤٢،٨٪؜ وحصدت بذلك المركز الاول امام تحالف القوات والكتائب وفرعون الذين حازو على ٣١،٧٪؜. وقد تفوق الوزير نقولا صحناوي على جميع المنافسين من حيث الصوت التفضيلي (٥٠ صوت).

- في بيروت الثانية، حلت لائحة وحدة بيروت بمشاركة التيار الوطني الحر في المركز الاول ٣٣،٥٪؜ متقدمة على جميع المتنافسين (٩ لوائح).

- في بعبدا، تقاسمت لائحة الوفاق الوطني المركز الاول مع لائحة وحدة وإنماء بعبدا بنسبة ٣٨،١ ٪؜. وحل النائب ألان عون اولا على اللائحة من حيث الأصوات التفضيلية.

- في عاليه ايضاً، تساوت لائحة ضمانة الجبل بعدد الأصوات مع لائحة المصالحة بنسبة ٣٧،٣٪؜ وقد حل الوزير سيزار ابي خليل أولاً ب ٥١ صوت تفضيلي بين جميع المتنافسين في القضاء.

اما في زحلة فقد حلت لائحة زحلة للكل في المركز الثاني ب ٣٥،١٪؜ وكذلك الامر في الكورة ب ٢٦،٥٪؜ والشوف ب ٢٠،٨٪؜. ولَم يوفق التيار في دوائر بشري وبعلبك الهرمل حيث الحضور التاريخي كان للمتنافسين.

وكان لافتا حصول التيار على المركز الثاني في دائرة حاصبيا مرجعيون ب٢٠٪؜ مقابل حصول لائحة الأمل والوفاء على ٤١،٨٪؜.

وبذلك يكون التيار الوطني الحر قد حل أولاً في الانتخابات النيابية في فرنسا في ١٠ أقضية وتقاسم المركز الاول في قضائين اخرين. كما انه سجل فوزا كاسحا في كسروان، جبيل، البترون وجزين.

وقد حصد التيار وحلفائه نسبة أصوات تفوق جميع منافسيه المباشرين مجتمعين في الأقضية المذكورة.